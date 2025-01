WhatsApp ti permetterà di condividere musica tramite gli aggiornamenti di stato

L’ultima versione beta di WhatsApp per Android, esattamente la 2.25.2.5, ha introdotto una novità molto interessante: la condivisione dei brani musicali negli aggiornamenti di stato.

Questa integrazione, scoperta dal team di WABetaInfo, consente ad alcuni utenti beta di aggiungere musica dai cataloghi di Meta, lo stesso che viene utilizzato su Instagram.

A disposizione avrai quindi un’ampia libreria musicale per cercare i tuoi artisti preferiti, o le hit del momento, ed inserirli direttamente negli aggiornamenti di stato su WhatsApp.

Come aggiungere canzoni agli stati di WhatsApp

Una volta scelto il brano musicale, l’utente di WhatsApp può facilmente selezionare la porzione da utilizzare. Per gli stati fotografici, la clip musicale ha una durata massima di 15 secondi; per i video, invece, la durata si adatta in automatico alla lunghezza del filmato caricato. Questo offre una personalizzazione non da poco, permettendo di abbinare perfettamente il suono alle immagini. La musica si integra efficacemente con l’aggiornamento di stato, rendendolo molto più dinamico e coinvolgente per chi lo guarda.

Gli spettatori non solo vedranno la foto o il video con la musica in sottofondo, ma potranno anche accedere al profilo Instagram dell’artista, favorendo così la scoperta di nuovi talenti e la connessione tra artisti ed ascoltatori su WhatsApp. Tale funzione, molto simile a quella già presente su Instagram, contribuisce ad allineare l’esperienza di utilizzo offerta dalle due piattaforme, determinando così una maggiore coerenza nell’universo di Meta. Nonostante la novità sia attualmente disponibile per un gruppo ristretto di beta tester, dovrebbe in breve tempo essere estesa ad un numero maggiore di utenti sulla versione stabile di WhatsApp, completando un’integrazione che rende gli aggiornamenti di stato più interattivi e piacevoli.