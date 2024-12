WhatsApp: neanche i gruppi saranno al riparo dagli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta introducendo una nuova funzionalità nell’aggiornamento beta per Android, esattamente il 2.24.26.17: stiamo parlando della possibilità di menzionare intere chat di gruppo negli aggiornamenti di stato.

Questa soluzione, attualmente disponibile per alcuni beta tester, consente di raggiungere tutti i membri di un gruppo su WhatsApp tramite un’unica menzione, eliminando la necessità di taggare manualmente i singoli partecipanti.

Si punta così a garantire una comunicazione più rapida ed efficiente, offrendo uno strumento che potrebbe tornare decisamente utile per condividere informazioni importanti o messaggi destinati ad un pubblico più ampio.

Menzioni “di gruppo” negli stati di WhatsApp

Lo screenshot pubblicato da WABetaInfo conferma la crescente diffusione di questo aggiornamento sul circuito beta di WhatsApp per Android, ma precisiamo che la stessa novità sta coinvolgendo anche gli utenti che utilizzano la versione per iOS:

Quando un gruppo viene menzionato in un aggiornamento di stato su WhatsApp, per tutti i membri sarà subito visibile la relativa notifica. Verranno inclusi anche coloro per i quali valgono impostazioni di privacy più restrittive, ottenendo l’accesso temporaneo a quell’aggiornamento e garantendo che l’intera chat sia effettivamente raggiunta. Inoltre, i partecipanti del gruppo potranno condividere l’aggiornamento con i propri contatti, ampliando ulteriormente la diffusione del messaggio, pur mantenendo l’anonimato del creatore originale.

Ci sono però alcuni limiti da tenere in considerazione. Ogni aggiornamento di stato su WhatsApp può includere menzioni per un massimo di 5 gruppi, e ciascun di essi non deve superare i 32 membri. Queste restrizioni hanno l’obiettivo di assicurare un funzionamento efficace e senza intoppi, gestendo in modo sicuro la crittografia e la trasmissione dei dati verso un numero elevato di destinatari.

Come detto, la possibilità di menzionare i gruppi negli aggiornamenti di stato è attualmente disponibile per alcuni utenti che hanno installato l’ultima versione beta di WhatsApp per Android, tramite il Google Play Store, ma nelle prossime settimane verrà estesa ad un pubblico maggiore.