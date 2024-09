WhatsApp: spunta il tasto "Mi piace" per gli aggiornamenti di stato

WhatsApp, con i suoi ultimi aggiornamenti, sta offrendo nuove funzionalità utili per rendere ancora più completa ed efficace l’esperienza d’uso del servizio, come la scorciatoia che migliora la gestione dei filtri per le chat preferite.

Ora, WhatsApp ha implementato il pulsante “Mi piace” per reagire agli aggiornamenti di stato, già disponibile per alcuni utenti su Android e ora in fase di rilascio anche per i dispositivi iOS.

Grazie a WhatsApp Beta per iOS in versione 24.19.10.70, disponibile su TestFlight, alcuni utenti possono adesso testare con mano la novità: il pulsante “Mi piace” a forma di cuore è stato integrato nella schermata degli aggiornamenti di stato. Le reazioni sono private e protette dalla crittografia end-to-end, visibili solo al creatore dello stato. Gli utenti possono inoltre decidere se attivare o meno le notifiche per le reazioni ricevute, garantendo così la massima personalizzazione.

Questa nuova modalità di interazione con gli stati di WhatsApp offre un’alternativa più immediata rispetto all’invio di un messaggio diretto. La possibilità di reagire velocemente senza dover iniziare una conversazione può favorire una maggiore partecipazione. Spesso, infatti, gli utenti evitavano di inviare emoji o messaggi per non avviare una conversazione: con questa funzionalità, potranno farlo in modo decisamente più discreto e veloce.

Un’altra novità è che l’update è stato sviluppato con l’SDK di iOS 18.0, permettendo a WhatsApp di sfruttare al massimo le nuove funzionalità introdotte con questa release del sistema operativo. Ciò rappresenta un cambiamento significativo nella strategia di aggiornamento dell’app, poiché di solito il supporto per le nuove versioni di iOS veniva implementato più lentamente.

Il pulsante “Mi piace” sarà gradualmente messo a disposizione di tutti gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane, grazie ai successivi aggiornamenti per Android e iOS.