WhatsApp si è chiaramente ispirata a Youtube per questa novità con i video

La nuova funzione di WhatsApp dedicata al video player era già stata avvistata sulla versione per iOS. Finalmente, anche gli utenti beta del circuito Android possono testare con mano questa utile aggiunta.

In sostanza, WhatsApp permette ora di regolare la velocità di riproduzione dei video, dando modo di rallentare o velocizzare un filmato in base alle esigenze ed al tempo disponibile per la visione.

Come modificare la velocità dei video su WhatsApp

Lo screenshot fornito dai colleghi di WABetaInfo ci mostra un’anteprima del nuovo video player su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.26.20, già scaricabile dal Play Store di Google:

Grazie al pratico pulsante, che WhatsApp ha posizionato accanto alla barra di avanzamento del video, è ora possibile scegliere fra tre diverse velocità di riproduzione: normale, 1.5x e 2.0x. Questa nuova funzione offre agli utenti un maggiore controllo sul contenuto, ottimizzando i tempi senza però rinunciare alla qualità della visione.

WhatsApp ha sicuramente fatto una valida scelta perfezionando tale soluzione. Un video tutorial, ad esempio, potrebbe risultare ugualmente fruibile anche se visto ad una velocità maggiore, soprattutto quando si cerca di assimilare solo le informazioni più importanti. Stesso ragionamento per tutti quei filmati in cui l’interlocutore si rivolge all’utente con un ritmo di esposizione piuttosto lento. Tuttavia, chiunque preferisse una visione più attenta, evitando il rischio di tralasciare dettagli importanti, potrebbe trovare utile mantenere la normale velocità di riproduzione o addirittura rallentarla, magari per focalizzarsi meglio su specifici passaggi.

Questo nuovo strumento ha già ottenuto un buon riscontro da parte degli utenti iOS e, nelle prossime settimane, WhatsApp lo renderà disponibile per un numero sempre maggiore di beta tester su Android, prima del rilascio sulle rispettive versioni ufficiali del servizio.