WhatsApp: sceglierai tu se e come effettuare le trascrizioni dei vocali

WhatsApp, aggiornamento dopo aggiornamento, ha rilasciato nuove funzionalità utili per arricchire l’esperienza d’uso del servizio, anche in riferimento ai messaggi vocali.

Dopo aver introdotto la possibilità di trascrivere le note audio in diverse lingue, il team di sviluppo sta lavorando ad un’ulteriore evoluzione di questa feature. Grazie all’ultimo aggiornamento beta per Android, vale a dire la versione 2.25.4.15 già disponibile sul Google Play Store, è emerso che WhatsApp sta considerando diverse opzioni per consentire agli utenti di scegliere come ricevere le trascrizioni dei messaggi vocali.

Come trascrivere i messaggi vocali di WhatsApp

Lo screenshot fornito da WABetaInfo evidenzia tre modalità per gestire le trascrizioni su WhatsApp, dando agli utenti un controllo maggiore su come interagire con questa feature:

La prima opzione, “Automaticamente”, darà modo di visualizzare la trascrizione ogni volta che si riceverà un messaggio vocale su WhatsApp, eliminando la necessità di azioni aggiuntive e rendendo la fruizione più immediata. La seconda opzione, “Manualmente”, permetterà agli utenti di attivare la trascrizione solo quando lo desiderano, tramite un clic sull’apposito pulsante. Infine, la terza opzione, “Mai”, consentirà di disattivare completamente le trascrizioni.

WhatsApp intende quindi garantire la massima flessibilità: gli utenti potranno modificare queste impostazioni in qualsiasi momento, adattandole alle proprie esigenze. Attualmente, la trascrizione richiede un’azione manuale da parte dell’utente, il che potrebbe risultare scomodo per chiunque riceva abitualmente molti messaggi vocali. Con queste nuove opzioni, WhatsApp cerca di semplificare la procedura, rendendola ancora più intuitiva e personalizzabile.

Inoltre, la scelta di elaborare le trascrizioni direttamente sul dispositivo, senza inviare i dati ai server, rimane un punto di forza, assicurando la totale privacy per gli utenti. Come sempre accade quando si tratta di novità disponibili sul circuito beta, non abbiamo ancora informazioni precise circa le tempistiche di rilascio sulla versione ufficiale di WhatsApp ma, ovviamente, vi terremo al corrente circa ogni futuro risvolto in tal senso.