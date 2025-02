WhatsApp vi permetterà di pianificare eventi anche nelle chat private

WhatsApp sta portando nelle chat private una funzionalità che, fino a questo momento, era riservata esclusivamente alle conversazioni di gruppo.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da WABetaInfo, l’app di messaggistica sta testando la possibilità di pianificare eventi nelle chat one-to-one, permettendo agli utenti di WhatsApp Beta per Android e iOS di indicare nome, data, orario, luogo, descrizione e persino un link per le chiamate.

Come aggiungere un evento in chat su WhatsApp

Con l’estensione di questa feature alle chat private, mediante finestra degli allegati, WhatsApp mira a semplificare ulteriormente la gestione di appuntamenti, riunioni e promemoria, mantenendo il più possibile gli utenti all’interno dell’app e riducendo la necessità di passare ad applicazioni esterne, come calendari o altri strumenti.

Questa mossa si inserisce in una strategia più ampia di Meta, che punta a trasformare WhatsApp in un hub multifunzionale, capace di competere con servizi dedicati alla produttività. Non a caso, il timing coincide con le voci secondo cui Apple starebbe per lanciare “Confetti”, una nuova app di pianificazione di eventi basata su iCloud, progettata per offrire un’esperienza più ricca rispetto all’attuale app Calendario.

Oltre alla pianificazione degli eventi, WhatsApp sta lavorando su altre novità. Una di queste riguarda i media View Once, quei contenuti che scompaiono dopo essere stati visualizzati una volta. Attualmente, queste immagini o video possono essere aperti solo sul dispositivo principale associato all’account, ma l’app sta testando la possibilità di renderli accessibili anche sui dispositivi collegati, rendendo la funzionalità più versatile per chi utilizza più di un device.

Recentemente poi, WhatsApp ha dovuto correggere una vulnerabilità nella versione per iOS legata proprio ai messaggi effimeri, che permetteva agli utenti di accedere anche in un secondo momento a foto e video visualizzabili una sola volta. Il problema, pur non essendoci stata una comunicazione ufficiale a riguardo, parrebbe ora risolto ma questo episodio sottolinea l’importanza di mantenere WhatsApp sempre aggiornata per ottenere la massima privacy.