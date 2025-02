WhatsApp: le notifiche delle chat non saranno più un motivo di ansia

WhatsApp sta introducendo una serie di novità interessanti per migliorare la gestione delle notifiche, sia su Android che su iOS, con l’obiettivo di offrire un’esperienza più coerente e personalizzabile sulle due piattaforme.

Grazie all’ultimo aggiornamento beta per iOS, precisamente il 25.3.10.76 disponibile su TestFlight, alcuni utenti di WhatsApp possono già sperimentare una funzione che permette di gestire il contatore delle notifiche (badge) sull’icona dell’app.

La nuova opzione di WhatsApp per resettare il badge delle chat non lette

Come evidenziato dallo screenshot di WABetaInfo, l’opzione “Clear badge” consente agli utenti di scegliere se resettare il badge ogni volta che WhatsApp viene aperta o mantenerlo invariato, mostrando i nuovi messaggi non letti ricevuti dall’ultima apertura. In pratica, se un utente dovesse avere cinque messaggi non letti ma aprisse WhatsApp senza leggerli, il piccolo numerino scomparirebbe una volta chiusa l’app, andando poi a conteggiare i nuovi messaggi ricevuti successivamente.

Per coloro che invece preferissero tenere traccia di tutti i messaggi non letti, WhatsApp offrirebbe comunque la possibilità di mantenere attivo il badge fino a quando ogni conversazione non dovesse essere visualizzata. Questa flessibilità è particolarmente utile per chi riceve un gran numero di messaggi e vuole gestire le notifiche in modo più efficiente, scegliendo tra un “reset” automatico o un conteggio persistente.

Un’altra novità degna di nota consiste nell’opzione per contrassegnare tutte le chat come già lette con un solo clic, disponibile sia nella versione beta per Android 2.24.20.19 che in quella per iOS. Questa funzionalità permette di eliminare rapidamente gli indicatori di messaggi non letti senza dover aprire ogni conversazione singolarmente, semplificando la gestione dell’app e riducendo il disordine causato dalle troppe notifiche.

Curiosamente, alcune di queste funzionalità erano già state rilasciate in precedenza, anche nella versione stabile dell’App Store, per poi essere disabilitate poco dopo per motivi non chiariti. Ora, WhatsApp sembra volerle reintrodurre gradualmente, estendendole a un numero maggiore di beta tester e, successivamente, agli utilizzatori delle versioni ufficiali.