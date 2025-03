WhatsApp rende ancora più veloci le tue chiacchierate con Meta AI

Grazie al recente aggiornamento beta di WhatsApp per iOS, ossia la versione 25.5.10.73 scaricabile da TestFlight, abbiamo appreso che gli sviluppatori stanno lavorando per potenziare le modalità di interazione con Meta AI.

Come si può vedere dagli screenshot condivisi su WABetaInfo, e relativi proprio alla suddetta versione beta, WhatsApp sta testando un’interfaccia più moderna e intuitiva per rendere le conversazioni con l’assistente virtuale ancora più immediate ed accessibili.

Basta un clic per parlare con Meta AI su WhatsApp

La nuova schermata predisposta da WhatsApp si distingue per un design essenziale ed include strumenti pratici fra cui il pulsante per condividere foto con il chatbot. Tuttavia, una delle integrazioni che saltano all’occhio è la modalità di ascolto automatico: nel momento in cui gli utenti dovessero accedere alla schermata di Meta AI dalla scheda Chat, l’assistente virtuale inizierebbe fin da subito a ricevere input vocali, senza bisogno di attivare manualmente il microfono, garantendo un’interazione più veloce e naturale. Per interrompere l’ascolto, basterà digitare un messaggio o toccare il pulsante del microfono, che disattiverà il processo in corso Un ulteriore tocco permetterà invece di riavviare la modalità vocale, per un passaggio agevole tra testo e voce.

Al fine di assicurare massima trasparenza e privacy agli utenti di WhatsApp, iOS mostrerà un indicatore nella barra di stato ogni volta che Meta AI dovesse essere in ascolto, come su Android. Questo indicatore, gestito direttamente dal sistema operativo, offre agli utenti la certezza che l’AI abbia smesso di ascoltare dopo l’uscita dalla relativa schermata, evitando qualsiasi attività indesiderata in background.

L’obiettivo di questa nuova funzionalità è dunque semplificare l’accesso a Meta AI, specialmente per chi preferisce utilizzare la voce piuttosto che la scrittura mediante tastiera: con l’input vocale come metodo predefinito, gli utenti potranno comunicare con il chatbot in modo ancora più rapido. Inoltre, l’interfaccia è stata ottimizzata per mantenere gli strumenti principali sempre a portata di mano, rendendo l’esperienza d’uso di WhatsApp sempre più al passo con le esigenze del pubblico.