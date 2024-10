Meta AI su WhatsApp: pronto l'aggiornamento per battere ChatGPT

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzionalità di “memoria chat” per Meta AI, mirata a personalizzare ed a rendere ancora più efficaci le interazioni tra gli utenti ed il chatbot.

Meta AI su WhatsApp potrà finalmente ricordare

I primi dettagli circa la presenza di questa funzione sono stati individuati dal team di WABetaInfo nell’aggiornamento beta di WhatsApp per Android in versione 2.24.22.9, ora disponibile sul Google Play Store:

L’aggiornamento di WhatsApp permetterà a Meta AI di ricordare automaticamente dettagli condivisi in precedenza dagli utenti, come preferenze personali ed informazioni specifiche, con lo scopo di offrire risposte sempre più pertinenti. Difatti, una delle principali critiche rivolte a questo e ad altri chatbot è relativa proprio alla necessità di dover spesso ripetere determinate istruzioni per ottenere risultati più utili.

In pratica, Meta AI su WhatsApp sarà in grado di memorizzare vari particolari, ad esempio nel caso in cui l’utente segua una dieta vegana, oppure le sue allergie, il suo stile di conversazione preferito (formale o informale), il compleanno e persino interessi personali come libri, film, documentari o podcast. Per cui, se l’utente chiedesse consigli su cosa mangiare, Meta AI eviterebbe di suggerire pietanze con ingredienti non graditi o sconsigliati tenendo conto delle allergie.

Un altro aspetto fondamentale circa l’aggiornamento di WhatsApp è che gli utenti avranno il pieno controllo su cosa Meta AI potrà ricordare. In qualsiasi momento, sarà possibile scegliere di integrare o eliminare le informazioni conservate, garantendo un elevato standard di privacy e flessibilità.

Per cui, grazie alla “memoria chat”, Meta AI diventerà un assistente virtuale più utile e capace di fornire risposte realmente valide, adattandosi alle esigenze di ogni utente e creando interazioni su misura. C’è da dire che, per adesso, WhatsApp non ha ancora confermato una data ufficiale per il rilascio di questa funzionalità, ma l’aggiornamento è atteso nelle prossime settimane.