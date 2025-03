WhatsApp: nuove impostazioni della privacy per i link ai tuoi social

WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.5.19, già scaricabile dal Google Play Store, introduce una nuova funzionalità in fase di test dedicata alla privacy dei link del profilo.

Questa possibilità, ancora in fase di sviluppo, darà modo agli utenti di gestire la visibilità dei collegamenti ai propri account social direttamente dalle impostazioni sulla privacy di WhatsApp.

Sarai tu a scegliere chi potrà vedere i link dei social su WhatsApp

Come possiamo notare dallo screenshot di WABetaInfo, gli utenti potranno scegliere fra quattro opzioni di visibilità, allineate alle impostazioni della privacy già esistenti su WhatsApp: “Tutti“, “I miei contatti“, “I miei contatti tranne…” e “Nessuno“. Ogni scelta risponde a esigenze diverse, permettendo di personalizzare la condivisione dei link in base alle proprie preferenze. Ad esempio, selezionando “Tutti”, i link saranno visibili a chiunque utilizzi WhatsApp, anche a chi non è salvato tra i contatti. Questa opzione potrebbe essere particolarmente utile per chi ha un profilo pubblico su Instagram e desidera massimizzare la visibilità dei social, facilitando la connessione tra le piattaforme.

Per chi preferisce un approccio più riservato, l’opzione “I miei contatti” limita la visibilità dei link solo alle persone presenti nella rubrica di WhatsApp. Una scelta ideale per chi vuole mantenere un livello di privacy più elevato, condividendo i propri profili social esclusivamente con i conoscenti. Inoltre, l’impostazione “I miei contatti tranne” consente di escludere specifiche persone dalla visualizzazione dei link: questa soluzione è perfetta per chi vuole condividere i propri account con la maggior parte dei contatti, ma preferisce escludere alcuni utenti.

Infine, l’opzione “Nessuno” permette di nascondere completamente i link del profilo, senza doverli rimuovere. Una scelta pratica per chi desidera conservarli per un uso futuro, magari per riattivarli in un secondo momento senza doverli reinserire manualmente. È importante sottolineare che questa funzionalità sarà completamente facoltativa: gli utenti potranno decidere se aggiungere link al proprio profilo di WhatsApp e, in tal caso, avranno il pieno controllo su chi potrà visualizzarli.