WhatsApp: preparatevi alle gallerie fotografiche negli aggiornamenti di stato

WhatsApp sta sperimentando una novità che ricorda molto da vicino una delle funzioni più popolari di Instagram: la possibilità di pubblicare più foto in un’unica Storia, combinate in una sorta di collage.

Infatti, stando alle informazioni trapelate grazie ad un approfondimento dei colleghi di Android Authority, pare che WhatsApp stia testando una nuova funzionalità che prende il nome di “Layout”, la quale permetterà agli utenti di selezionare fino a sei immagini dalla galleria del telefono e disporle in griglie predefinite di varie tipologie, prima di condividerle nell’aggiornamento di stato.

Potrete pubblicare i vostri collage preferiti negli aggiornamenti di stato su WhatsApp

Per avere un’idea più chiara circa questa interessante novità in arrivo su WhatsApp, è sicuramente utile dare uno sguardo al video pratico condiviso proprio da Android Authority, che di seguito andiamo a mostrarvi:

WhatsApp vuole quindi offrire una nuova modalità per condividere più foto istantaneamente ed in maniera ordinata negli aggiornamenti di stato, evitando ogni possibile effetto caotico. Una volta attivata, l’opzione Layout dovrebbe apparire accanto agli altri strumenti già compresi nella relativa schermata di creazione degli stati. Nell’atto pratico, dopo aver scelto le immagini da pubblicare, sarà possibile selezionare diversi stili di impaginazione, anche se l’aspetto finale della condivisione potrebbe non essere ancora quello definitivo, dato che la funzione rimane in fase di sviluppo.

Negli ultimi mesi, WhatsApp ha già preso in prestito diverse soluzioni da Instagram per potenziare gli aggiornamenti di stato, tra cui i “like” e la possibilità di menzionare privatamente i contatti, che a loro volta possono “repostare” lo stato. Se confermato, questo nuovo strumento per i collage delle foto andrebbe ad arricchire ulteriormente l’esperienza d’uso, avvicinando ancora di più gli stati di WhatsApp alle Storie presenti sui social network di Meta: il rilascio sulla versione stabile potrebbe avvenire già nelle prossime settimane, ma nulla è ancora certo.