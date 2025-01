WhatsApp: la nuova funzione per i sondaggi rende tutto più chiaro e intuitivo

Gli sviluppatori di WhatsApp sono tornati a concentrarsi sui sondaggi, almeno per quanto riguarda i canali, introducendo una novità che farà felici molti utenti.

Nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, esattamente la 2.25.1.17, emergono segnali dei test in corso per una funzione che permette di associare immagini alle singole alternative di scelta.

Come cambiano i sondaggi nei canali di WhatsApp

Lo screenshot fornito da WABetaInfo chiarisce meglio il tutto:

Immaginate, ad esempio, un canale di moda: invece di leggere “abito rosso” o “abito blu”, potremo osservare direttamente le foto degli abiti. Questa novità può migliorare sensibilmente l’esperienza d’uso di WhatsApp, rendendo più immediata e coinvolgente la partecipazione ai sondaggi. L’obiettivo è chiaro: offrire un strumento più intuitivo, che aiuti a scegliere con maggiore consapevolezza.

Occorre una precisazione: dopo aver inserito la foto per una delle risposte, sarà poi necessario fare lo stesso per tutte le alternative di scelta. Questa “imposizione” di WhatsApp è una garanzia di uniformità, poiché permette di visualizzare tutte le opzioni in modo coerente, facilitando il confronto e rendendo più chiaro il quadro generale. Al momento, tale opzione è disponibile in esclusiva per i canali, la cui natura pubblica e di trasmissione la rende un ottimo banco di prova.

L’intento è quello di testare a fondo l’efficacia di questa implementazione in “contesti controllati”, raccogliendo feedback costruttivi dai proprietari dei canali e dagli utenti, per poi estenderla in futuro anche alle chat di gruppo ed alle conversazioni private. Questo approccio graduale dimostra l’attenzione di WhatsApp nel garantire un’esperienza utente immediata e senza intoppi.

Il rilascio ufficiale della funzione che consente di aggiungere immagini alle risposte nei sondaggi di WhatsApp è previsto in un prossimo aggiornamento, quindi non resta che attendere e prepararci a “votare con gli occhi”.