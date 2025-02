WhatsApp per iOS: disponibili 20 temi grafici tra cui potrai scegliere

Con il rilascio dell’aggiornamento 25.3.80 di WhatsApp per iOS, disponibile sull’App Store, il servizio di messaggistica ha introdotto una funzionalità che permette di personalizzare i temi delle chat con 20 colori diversi.

Secondo il changelog ufficiale di WhatsApp, questa novità consente agli utenti di modificare il colore delle bolle di chat e dello sfondo, offrendo una selezione di temi predefiniti e studiati per adattarsi a diversi gusti e preferenze.

Inoltre, sono stati aggiunti nuovi sfondi che possono essere applicati alle singole chat di WhatsApp, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

Come applicare i nuovi temi di WhatsApp per iOS

Per applicare un tema predefinito a tutte le chat di WhatsApp, basta andare su Impostazioni > Chat > Tema della chat predefinito. Questa scelta garantirà un aspetto uniforme a tutte le conversazioni, con lo stesso schema di colori e stile. Non è tutto: chiunque volesse differenziare le chat in base al contesto, ad esempio separando quelle personali da quelle di lavoro o di gruppo, potrebbe farlo semplicemente accedendo alla sezione “Temi chat” fra le informazioni del contatto o del gruppo. In questo modo sarà più facile riconoscere le singole conversazioni a colpo d’occhio.

Le nuove funzionalità di WhatsApp includono anche un’opzione per gli sfondi, che vengono applicati automaticamente in base al colore principale del tema, ma gli utenti possono comunque scegliere di cambiarlo con qualsiasi altra immagine. Questa flessibilità permette di avere chat ben distinte anche nel caso in cui queste condividessero lo stesso tema. Va inoltre ricordato che le impostazioni scelte non influenzeranno l’aspetto delle chat sul dispositivo del destinatario, garantendo così la massima privacy.

Al momento, le nuove impostazioni per i temi di WhatsApp potrebbero non essere disponibili per tutti gli utenti di iOS, nonostante l’installazione dell’ultimo aggiornamento disponibile sull’App Store ma, nel giro di qualche giorno, la fase di rollout dovrebbe arrivare al termine.