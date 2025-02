WhatsApp, nuovi temi in arrivo per tutti: finalmente un bel cambio di look

WhatsApp, che anno dopo anno si riconferma l’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha finalmente introdotto una novità che gli utenti aspettavano da tempo: la personalizzazione grafica delle chat.

Fino a poco tempo fa, le opzioni di modifica erano piuttosto limitate ma, con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp e l’introduzione dei nuovi temi, le cose sono decisamente cambiate.

WhatsApp l’ha capito: anche l’occhio vuole la sua parte

Immagini

Ora, semplicemente recandosi nel menu Impostazioni > Chat, è possibile scegliere fra oltre 20 temi predefiniti, ciascuno dei quali con una propria gamma di colori e sfumature. Non solo: è anche possibile regolare la luminosità dello sfondo e modificare il colore dei messaggi in uscita, aggiungendo un tocco più personale alle conversazioni su WhatsApp. I messaggi in arrivo, invece, rimangono bianchi o grigi, a seconda che si utilizzi un tema chiaro o scuro.

Ma le personalizzazioni non finiscono qui. WhatsApp ha introdotto anche la possibilità di cambiare lo sfondo delle chat. Infatti, oltre agli sfondi inclusi nell’aggiornamento, è possibile selezionare un colore uniforme o utilizzare un’immagine dalla propria galleria. Per garantire una migliore leggibilità, si può facilmente regolare la luminosità dell’immagine scelta, adattandola alle proprie preferenze.

Una delle opzioni più interessanti da questo punto di vista consiste nel poter personalizzare ogni singola chat in modo indipendente. Basta aprire la conversazione, premere i tre puntini in alto a destra e selezionare Tema chat. Le modifiche apportate si applicheranno solo a quella specifica conversazione e saranno visibili unicamente per chi le ha impostate. Gli altri partecipanti continueranno a vedere i propri temi, mantenendo così la loro esperienza d’uso invariata.

Questa novità era già stata avvistata nelle versioni beta durante lo scorso settembre, ma ora è disponibile per tutti gli utenti, sia su Android che su iOS. Continuate a seguirci per restare sempre aggiornati anche su tutte le altre novità in arrivo su WhatsApp.