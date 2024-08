WhatsApp per Android: pochi clic per ignorare i messaggi non letti

WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.11.13 ha portato con sé una piacevole novità: gli sviluppatori stanno lavorando ad una funzione per gestire in modo più efficiente i messaggi non letti. Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo nostro articolo.

Grazie a tale strumento, gli utenti potranno scegliere se azzerare automaticamente o mantenere le notifiche relative alle chat non lette ogni volta che effettuano l’accesso all’app, semplificando così la fruizione del servizio.

Ora, con la release beta 2.24.18.11 di WhatsApp per Android, scopriamo anche l’imminente arrivo di un’ulteriore opzione per contrassegnare come “già lette” tutte le conversazioni non ancora visionate.

Nuovi messaggi su WhatsApp? “Dimenticali” in un attimo

Diamo intanto uno sguardo allo screenshot che il team di WABetaInfo ha pubblicato sul suo blog nel corso delle ultime ore:

Come mostrato nell’immagine, WhatsApp sta testando un’opzione che permetterà di identificare tutte le chat come già lette, nonostante la presenza di nuovi messaggi: basterà cliccare sulla relativa voce presente nel menu a tendina mostrato nell’angolo in alto a destra (“Segna tutti come già letti“). Sì, lo sappiamo: questa funzione è già presente su WhatsApp per iOS, ma ora potranno beneficiarne anche gli utenti del mondo Android. L’obiettivo resta quello di offrire un’esperienza d’uso il più uniforme possibile su tutte le piattaforme.

Questa scorciatoia sarà particolarmente utile per chi desidera mantenere l’interfaccia dell’applicazione pulita ed ordinata, specialmente quando si accumulano molte chat non lette. Anziché dover aprire o selezionare manualmente ogni singola conversazione, gli utenti potranno contrassegnare tutte le chat come “già lette” con pochi e semplici clic. Una novità destinata ad incontrare il gradimento di chi riceve ogni giorno un gran numero di messaggi.

Come detto, la funzione è ancora in fase di sviluppo e solo alcuni utenti del circuito beta possono farne uso al momento. Nelle prossime settimane, quasi certamente, sarà integrata anche nella versione ufficiale di WhatsApp per Android.