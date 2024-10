WhatsApp, svolta per gli aggiornamenti di stato: la notizia è di poche ore fa

WhatsApp sta per introdurre una nuova funzionalità per rendere la condivisione degli aggiornamenti di stato ancora più completa e versatile.

Molto presto, infatti, condividendo uno stato su WhatsApp sarà possibile anche aggiungere un brano musicale di sottofondo, dopo averlo cercato e selezionato dal database in-app. Una possibilità prevista sia per gli utenti Android e sia per coloro che utilizzano la versione iOS.

Musica negli aggiornamenti di stato su WhatsApp

La novità è stata “spoilerata” grazie ad un post condiviso sull’account ufficiale di WABetaInfo, che ci informa costantemente sull’evoluzione di WhatsApp:

Tale funzione sarà possibile grazie ad un accordo tra Meta, la società madre di WhatsApp, e Universal Music Group, uno dei più grandi player dell’industria musicale. L’accordo, stipulato ad agosto, consente a Meta di ottenere la licenza per utilizzare i brani di Universal Music sulle sue principali piattaforme, come Facebook, Instagram, Messenger e naturalmente WhatsApp. In questo modo, la messaggistica e la musica convergeranno, offrendo agli utenti una nuova forma di interazione e condivisione attraverso gli aggiornamenti di stato di WhatsApp, che fino ad oggi erano limitati a foto, video e testi.

Pur non essendoci ancora informazioni precise riguardanti il funzionamento vero e proprio di questo ulteriore strumento, le anticipazioni suggeriscono un procedimento piuttosto semplice: gli utenti di WhatsApp dovrebbero essere in grado di selezionare un brano musicale da un vasto catalogo disponibile direttamente all’interno dell’app e condividerlo nel proprio stato in pochi e semplici clic (un po’ come avviene per le storie su Instagram e Facebook).

Ad ogni modo, l’attesa per il lancio di questa funzione non dovrebbe essere estenuante ma, come detto, non è stata ancora comunicata una data ufficiale. Secondo le previsioni, nelle prossime settimane dovremmo avere maggiori dettagli circa le effettive tempistiche. Per adesso, la possibilità di aggiungere musica agli aggiornamenti di stato su WhatsApp è in fase di sviluppo, ma confidiamo di scovarne i primi segnali già nelle versioni beta in arrivo.