WhatsApp: Meta AI può ascoltare i vostri messaggi VOCALI

Interessanti cambiamenti per WhatsApp e Meta AI. Leggendo il titolo, qualcuno potrebbe temere un’intrusione non autorizzata del chatboat nelle conversazioni private, ma non è assolutamente questo il senso.

Meta AI, grazie all’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.16.10, può sì ascoltare i vostri messaggi vocali ma solo quelli che volontariamente condividerete nella chat dedicata per un’interazione ancora più efficace.

Meta AI apre le porte ai comandi vocali su WhatsApp

Ad accorgersi della novità sono stati gli irriducibili di WABetaInfo che, dopo aver analizzato con attenzione l’ultima release di WhatsApp, hanno condiviso lo screenshot che vi mostriamo di seguito:

Come potete osservare, in basso a destra è stato aggiunto un nuovo pulsante per l’invio dei messaggi vocali, che consente ad alcuni beta tester di comunicare ancora più velocemente con Meta AI: finora, invece, ogni richiesta poteva essere specificata solo tramite testo. Si tratta certamente di una comoda novità, specie per chi è sempre in movimento: non sarà più indispensabile fermarsi per digitare il messaggio su WhatsApp, in quanto basterà semplicemente premere in corrispondenza del microfono ed inviare un comando vocale senza dover controllare il display del dispositivo alla ricerca di eventuali errori di battitura.

Insomma, Meta AI continua a crescere ed introduce di volta in volta nuove funzioni. Ad esempio, vi abbiamo parlato anche della possibilità di inviare vostre foto e richiederne una particolare modifica con l’intelligenza artificiale. Come detto, al momento solo una ristretta cerchia di utenti è in grado di inviare messaggi vocali a Meta AI. Oltretutto, ricordiamo che il chatboat in sé non è ancora disponibile in Italia ma potrebbe essere rilasciato da WhatsApp già nel corso delle prossime settimane.