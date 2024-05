WhatsApp: potrete creare immagini con AI direttamente in chat

WhatsApp, come descritto in un nostro precedente articolo, sta lavorando ad una nuova funzionalità per generare foto del profilo con l’intelligenza artificiale.

Non è tutto: grazie a WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.12.4, già disponibile sul Google Play Store, abbiamo scoperto che il processo di creazione delle immagini basate sull’AI diventerà ancora più intuitivo ed a portata di clic.

WhatsApp punta ancora sull’intelligenza artificiale

Per cominciare, è il caso di dare uno sguardo allo screenshot condiviso in un recente post di WABetaInfo che, senza dubbio, chiarisce meglio il tutto:

Il team di WhatsApp sta quindi valutando una nuova scorciatoia, accessibile nella schermata degli allegati in chat, che permetta di creare rapidamente immagini basate sull’intelligenza artificiale. Questa opzione farà leva su Meta AI che però, attualmente, è disponibile solo in specifiche zone geografiche e per utenti selezionati: di conseguenza, la nuova funzione sarà inizialmente accessibile per pochi fortunati.

Una scorciatoia che dovrebbe quindi, ulteriormente, accelerare tale operazione: al momento, la creazione di immagini con intelligenza artificiale è possibile solo recandosi nella chat con Meta AI o mediante prompt all’interno delle conversazioni di gruppo. L’accesso tramite la scheda degli allegati renderà il tutto estremamente immediato e potrebbe essere disponibile già con uno dei prossimi aggiornamenti di WhatsApp.