WhatsApp: Meta AI potrà parlare con la voce del tuo Vip preferito

WhatsApp sta proponendo diverse novità con le sue ultime release, alcune delle quali esclusivamente per gli utenti beta, come una migliorata gestione per le bozze dei messaggi.

Ora, su WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.19.32 è stata scovata un’interessante funzione in fase di sviluppo, che darà modo agli utenti di selezionare più voci per Meta AI.

Meta AI sarà ancora più personalizzabile su WhatsApp

Lo screenshot fornito dal team di WABetaInfo ci mostra la nuova schermata che gli sviluppatori di WhatsApp hanno ottimizzato per tale scopo:

Questa opzione mira a rendere le interazioni con il chatbot ancora più realistiche e coinvolgenti. L’aggiornamento di WhatsApp include la possibilità di scegliere per Meta AI una voce modellata sul timbro di alcuni personaggi pubblici, con un set di opzioni vocali che variano in base al tono ed all’accento, offrendo così una maggiore personalizzazione.

Tra le alternative disponibili, ci saranno tre voci provenienti dal Regno Unito e due dagli Stati Uniti, con la possibilità di cambiare l’intonazione in base ai propri gusti. WhatsApp prevede di introdurre anche voci ispirate a quattro figure pubbliche, ma i nomi di questi personaggi non sono ancora stati resi noti.

Almeno nelle fasi iniziali, le voci disponibili saranno limitate all’inglese ma WhatsApp potrebbe espandere questa funzionalità per includere altre lingue, rendendo la novità più accessibile a livello globale: ovviamente, vi terremo informati qualora dovessimo rintracciare i primi segnali circa l’integrazione della lingua italiana.