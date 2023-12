Whatsapp ora i messaggi vocali si autodistruggono su iPhone

Le funzionalità di WhatsApp continuano a crescere, ora è possibile impostare l’ascolto di un messaggio vocale per una sola volta, dopo la quale il messaggio vocale si autodistrugge. Una nuova opzione di WhatsApp, che era già disponibile per messaggi e immagini, è finalmente disponibile anche per i messaggi vocali, sia su Android che su iPhone. Una novità attesa e molto apprezzata dagli utenti che mira a rendere la comunicazione su WhatsApp più riservata.

Visualizza solo una volta: la funzione di WhatsApp

La possibilità di visualizzare un contenuto inviato in una chat di WhatsApp solo una volta non è una novità. Infatti, già nel 2021, è stata implementata la funzione che permetteva di inviare un video o una foto con la modalità di visualizzazione singola.

Tuttavia, questa funzione non è preimpostata automaticamente per i contenuti, ma deve essere selezionata ogni volta che si desidera utilizzarla. Pertanto, è fondamentale tenere aggiornato WhatsApp per accedere a tutte le nuove funzionalità e ricordare di attivare l’opzione “Visualizza solo una volta” per inviare il contenuto in modalità autodistruzione. Ma nella pratica ecco i passaggi da seguire per inviare un file che si autodistrugge:

Aprire WhatsApp;

Aprire una chat;

Selezionare il “+”;

Scegliere una foto o un video da inviare;

Selezionare la foto o il video;

Cliccare l’icona dell’1 vicino alla barra di testo;

Attendere di visualizzare il testo “Foto impostata per una sola visualizzazione”;

Inviare normalmente.

Una volta seguiti questi passaggi, la foto o il video verrà inviato in modo diverso da quello a cui si è abituati. Infatti, nella chat non sarà visibile l’anteprima della foto, ma si vedrà solo l’icona dell’1 circondata, che indica la modalità di visualizzazione per una sola volta. Chi riceverà la foto potrà cliccare sul simbolo e visualizzare la foto. Tuttavia, ci sono dei limiti, le foto con questa funzione possono essere visualizzate solo una volta, dopodiché il file non sarà più visibile nella chat e non verrà salvato sul telefono di chi lo riceve.

Inoltre, inviare una foto in questa modalità impedisce automaticamente di condividere, inoltrare, copiare, salvare o fare screenshot del contenuto. Se si tenta di fare uno screenshot, non si visualizzerà la foto, ma un’immagine in cui WhatsApp comunica che ha bloccato lo screenshot.

Come attivare l’autodistruzione dei messaggi vocali

WhatsApp mira a rendere le conversazioni sempre più pratiche e private, grazie a funzionalità come la cancellazione automatica di messaggi, l’archiviazione delle chat e lo screenshot delle chat. Nonostante non sia sempre possibile mantenere completamente nascosti i contenuti, WhatsApp offre strumenti utili in questo senso. Tutte funzioni che permettono di proteggere le proprie informazioni.

A questo scopo, dopo anni, WhatsApp ha implementato la possibilità di inviare messaggi vocali che possono essere ascoltati una sola volta, entro 14 giorni dal suo invio. Il procedimento per attivare questa opzione è semplice e veloce, ecco tutti i passaggi:

Aprire WhatsApp;

Aprire una chat;

Selezionare l’icona del microfono;

Scorrere per visualizzare il messaggio bloccato e non pronto all’invio;

Registrare il messaggio vocale;

Selezionare l’icona dell’1 presente vicino al messaggio vocale;

Attendere di visualizzare il testo “Messaggio vocale impostato per una sola volta” e vedere l’1 diventare blu;

Inviare il messaggio.

A questo punto, il messaggio vocale verrà inviato al destinatario che lo visualizzerà con il simbolo 1 vicino al vocale. Per ascoltarlo, sarà necessario aprirlo, dopodiché si visualizzerà una pagina a parte con la presenza del solo audio. Il messaggio vocale potrà essere ascoltato una sola volta e, una volta chiuso, non sarà più visibile nella chat. Inoltre, non è possibile condividerlo, inoltrarlo, copiarlo, salvarlo o fare uno screenshot.

Per questo è importante ricordare che se il messaggio non verrà ascoltato e si chiude la pagina, non potrà essere riaperto e riascoltato, quindi è irrecuperabile. Il processo che permette di visualizzare un contenuto una sola volta, permette di controllare anche l’eventuale apertura, del messaggio vocale come le foto o i video. Nel dettaglio, significa che tutti i partecipanti alla chat visualizzeranno la notifica: “Messaggio aperto”, sia a chi l’ha inviato sia a chi l’ha ricevuto.

WhatsApp: privacy e sicurezza

Sia che si tratti di foto, video o ora anche dei messaggi vocali, la funzione di visualizzazione “una sola volta” su WhatsApp non garantisce una totale riservatezza, soprattutto se l’obiettivo è quello di non divulgare il contenuto. Infatti, nonostante ci siano dei limiti, il destinatario può trovare molti modi alternativi per salvare il contenuto. Ad esempio, potrebbe fare uno screenshot di una foto o registrare il messaggio vocale utilizzando un’altra app o un altro telefono. Pertanto, pur essendo una funzione utile e interessante, è importante utilizzarla con prudenza e consapevolezza.

Bisogna essere consci del fatto che l’immagine o l’audio inviato può comunque essere salvato e condiviso con terze persone. Per questo motivo, è particolarmente importante evitare la divulgazione di dati sensibili, anche utilizzando questa opzione, soprattutto quando si interagisce con persone di cui non ci si fida completamente. Quindi, mentre questa funzione aggiunge un ulteriore livello di privacy, non dovrebbe essere considerata una soluzione infallibile per proteggere le informazioni sensibili.