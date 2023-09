WhatsApp: in arrivo l'alternativa perfetta all'autenticazione via SMS

Nel nostro articolo riguardante WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.16.15 abbiamo parlato di una nuova funzionalità in fase di sviluppo che coinvolge l’utilizzo del tuo indirizzo email. Un’implementazione orientata alla sicurezza, concepita per proteggere l’account mediante l’impiego della posta elettronica a scopi di verifica.

Finalmente, analizzando più nel dettaglio WhatsApp Beta per Android in versione 2.23.18.19 (già disponibile sul Google Play Store), quest’attesa caratteristica inizia ad emergere fra le impostazioni del servizio, come a breve ti mostreremo.

Verifica account via email: presto su WhatsApp

Come da tradizione, diamo uno sguardo allo screenshot condiviso dal team di WABetaInfo che, con immancabile attenzione, prospetta l’imminente arrivo di questa nuova possibilità su WhatsApp:

Nell’immagine puoi chiaramente osservare la nuova schermata di verifica dell’indirizzo email, il che fornisce maggiori dettagli circa le modalità con cui WhatsApp ne farà uso. Parliamo in sostanza di un nuovo metodo per accedere al tuo account, una volta che l’indirizzo di posta verrà confermato seguendo la relativa procedura. Inoltre, a fini di tutela della privacy, questo dato non sarà mai visibile ai tuoi contatti: servirà solo per portare correttamente a termine l’operazione.

Questa nuova funzione rappresenterà per gli utenti un’alternativa rispetto al tradizionale codice da 6 cifre via SMS, che spesso ha riservato non pochi problemi (specie quando non si ha il telefono a portata di mano). La registrazione dell’indirizzo email sarà opzionale ed il tuo contatto verrà verificato automaticamente qualora sfruttassi l’account Google per il backup della cronologia su Google Drive o nel caso avessi precedentemente configurato su WhatsApp la verifica in due passaggi.