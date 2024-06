WhatsApp: le NUOVE anteprime per gli STATI sono IMPECCABILI

WhatsApp continua a lavorare sulla rinnovata interfaccia per la sezione degli aggiornamenti di stato, con un layout orizzontale che si distingue per una grafica più moderna e che dà modo agli utenti di visualizzare meglio l’anteprima dei diversi contenuti, senza necessariamente aprirli.

Ora, grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, ossia il 2.24.14.2 che potete già scaricare dal Google Play Store, notiamo un ulteriore passo in avanti circa questa funzionalità.

Migliorano le anteprime degli stati WhatsApp

Vi mostriamo intanto lo screenshot che, come da tradizione, è stato condiviso dallo staff di WABetaInfo dopo l’attenta analisi della sopracitata versione di WhatsApp Beta per Android:

Alcuni beta tester possono dunque esplorare la nuova modalità di anteprima per gli aggiornamenti di stato tramite una miniatura che, questa volta, troviamo collocata sul lato destro dell’interfaccia.

Nelle passate versioni di WhatsApp, gli utenti potevano sì visualizzare le preview degli stati ma queste andavano a sostituire le relative foto del profilo, rendendo più difficile l’identificazione di alcuni contatti ad un primo sguardo. Ora, grazie a quest’ultimo aggiornamento, la miniatura viene spostata accanto alla foto del profilo e la panoramica generale appare più precisa e dettagliata.

Come detto, le nuove anteprime per gli stati di WhatsApp sono adesso fruibili solo per un numero limitato di beta tester su Android, in attesa che l’update raggiunga il rimanente pubblico già nelle prossime settimane.