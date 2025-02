WhatsApp: la traduzione delle chat sarà ancora più rapida ed intuitiva

L’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.25.30 ha portato alla luce una funzionalità in fase di sviluppo, grazie a cui tradurre i messaggi nelle chat e negli aggiornamenti dei canali.

Questa novità promette di migliorare notevolmente l’esperienza d’uso di WhatsApp, rendendo più semplice la comunicazione multilingue ma senza compromettere privacy e sicurezza. Infatti, tutte le traduzioni avverranno direttamente sul dispositivo, grazie a pacchetti pre-scaricabili, evitando l’invio di dati a server esterni.

Rilevamento automatico della lingua per le traduzioni su WhatsApp

Con l’ultima release beta per Android, esattamente la 2.25.4.5 già disponibile sul Google Play Store, WhatsApp sta testando un’ulteriore aggiunta: il rilevamento automatico della lingua nei messaggi, come confermano gli screenshot forniti da WABetaInfo:

Attualmente, per tradurre un messaggio, gli utenti devono specificare manualmente la lingua di partenza. Con questa nuova funzionalità, invece, WhatsApp identificherà in automatico la lingua, semplificando il processo e rendendo le conversazioni più fluide. Questo sarà particolarmente utile in chat di gruppo, dove i partecipanti potrebbero scrivere in lingue diverse.

Per attivare il rilevamento automatico della lingua, sarà necessario scaricare uno specifico pacchetto. Questo garantisce che l’intero processo avvenga in locale, preservando la privacy e la sicurezza degli utenti di WhatsApp. Inoltre, una volta scaricato il pacchetto, non occorrerà la connessione ad internet per tradurre i messaggi, poiché tutto verrà elaborato offline. In ogni momento sarà possibile eliminare i pacchetti accedendo alle impostazioni di archiviazione di WhatsApp, ma nulla vieterà di riscaricarli in un secondo momento.

Questa funzionalità rappresenta un notevole progresso per WhatsApp, soprattutto in determinati contesti. Immagina una chat di gruppo in cui alcuni membri scrivono in inglese, altri in spagnolo ed altri ancora in francese: con il rilevamento automatico della lingua, ogni messaggio verrà tradotto senza che l’utente debba intervenire manualmente. Questo non solo renderà le conversazioni più accessibili ma migliorerà anche l’efficienza della comunicazione, eliminando le barriere linguistiche e semplificando l’interazione tra persone di diverse nazionalità.

Al momento non sappiamo quando la nuova opzione sarà disponibile sul client ufficiale di WhatsApp ma, come sempre, vi terremo informati.