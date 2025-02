WhatsApp: la novità per far sapere a tutti che hai un account su Instagram

Grazie all’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per iOS, precisamente la versione 25.3.10.72 disponibile su TestFlight, è emerso che gli sviluppatori stanno lavorando ad una nuova funzionalità grazie a cui gli utenti potranno aggiungere link ai loro profili social.

Come mostrato in uno screenshot fornito da WABetaInfo, sarà possibile inserire collegamenti a piattaforme come Instagram, con l’obiettivo di rendere più semplice “pubblicizzare” i propri account anche tra i contatti di WhatsApp.

Come condividere il profilo Instagram su WhatsApp

Questa interessante novità, in arrivo con futuro aggiornamento di WhatsApp, sarà accessibile tramite la relativa sezione nelle impostazioni del profilo. Gli utenti potranno decidere se aggiungere o meno i link ai propri social, mantenendo il controllo totale sulle informazioni condivise. Al momento, una funzionalità simile è già disponibile per i profili business di WhatsApp, ma con una differenza significativa: le aziende devono passare attraverso un processo di autenticazione per verificare la proprietà del profilo collegato.

Per gli utenti standard, tuttavia, questo passaggio di verifica non sembra essere previsto, almeno nella fase attuale di sviluppo. Ciò significa che, teoricamente, sarà possibile inserire manualmente qualsiasi handle social senza alcuna verifica aggiuntiva. Tuttavia, non è escluso che WhatsApp introduca un sistema di autenticazione prima del lancio ufficiale per evitare la condivisione di informazioni fuorvianti.

Questa nuova opzione sarà facoltativa: chi preferisce mantenere il profilo WhatsApp separato dai social potrà semplicemente ignorarla. Per chi invece deciderà di utilizzarla, WhatsApp offrirà opzioni di privacy avanzate, permettendo di gestire la visibilità dei link e di rimuoverli in qualsiasi momento. Per adesso, Instagram è l’unica piattaforma supportata ma è plausibile supporre che, in futuro, vengano aggiunti altri social network. Per adesso non abbiamo informazioni precise circa le effettive tempistiche di rilascio sul circuito beta e, in seguito, sulla versione ufficiale di WhatsApp: vi terremo informati qualora ci fossero altre precisazioni a riguardo.