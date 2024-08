WhatsApp, la privacy resta una priorità: nuova funzione già in test

Il team di WhatsApp sta continuando a sviluppare una nuova funzione per semplificare l’accesso alla schermata di controllo della privacy, così da gestire più efficacemente ed in maniera ancora più intuitiva le varie impostazioni.

Pare proprio che il lavoro stia proseguendo al meglio, essendo iniziato il periodo di test su WhatsApp Beta sia per quanto riguarda Android e sia per la versione destinata ad iOS.

Privacy sempre sotto controllo su WhatsApp

Di seguito vi mostriamo gli screenshot condivisi dal team di WABetaInfo che, nella fattispecie, coinvolgono WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.18.8 e per iOS in versione 24.17.10.73:

Immagini

Alcuni beta tester hanno già la possibilità di accedere direttamente alla nuova schermata delle impostazioni sulla privacy, grazie alla quale è possibile seguire un processo di configurazione che va a coinvolgere aspetti quali la visibilità della foto del profilo, dell’ultimo accesso, delle informazioni personali o delle modalità di aggiunta ai gruppi. Le voci principali sono quattro:

Scegli chi può contattarti;

Controlla le tue informazioni personali;

Migliora la privacy delle tue chat;

Aggiungi ulteriori livelli di protezione per il tuo account.

La relativa scorciatoia, “Privacy checkup", è posizionata nella parte inferiore della schermata della privacy, rendendo più semplice modificare le proprie scelte in qualunque momento. La novità sarà di certo gradita dagli utenti più riservati che ogni giorno fanno uso di WhatsApp per contattare parenti, amici e colleghi. Tutto sarà sempre a portata di clic, in pochi e semplici passaggi, avendo a colpo d’occhio una panoramica generale di tutte le impostazioni modificabili.

Come detto, la possibilità di accedere alla nuova schermata di controllo della privacy attraverso la scorciatoia dedicata è attualmente disponibile per alcuni beta tester che hanno installato le ultime versioni beta di WhatsApp per Android, dal Google Play Store, e per iOS, mediante TestFlight: nelle prossime settimane, si prevede che anche altri utenti vengano coinvolti.