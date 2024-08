WhatsApp: un bel restyling con nuovi colori e sfondi per le chat

WhatsApp sta sviluppando una nuova funzione che darà modo agli utenti di personalizzare il colore principale delle chat, offrendo così un maggiore controllo sull’interfaccia grafica. Già avevamo anticipato la notizia in un nostro precedente articolo.

Questa opzione, attualmente in fase di test su WhatsApp Beta per iOS in versione 24.11.10.70, ha fatto la sua comparsa anche sull’ultima release di test per Android, vale a dire la 2.24.17.19.

Nuovi temi grafici in arrivo su WhatsApp

Lo screenshot puntualmente condiviso dallo staff di WABetaInfo è un’ulteriore conferma circa il processo di ottimizzazione che WhatsApp sta mettendo in atto per questa funzionalità:

Tramite la sezione che stai osservando potrai scegliere un tema predefinito per le tue chat, che verrà applicato in automatico a tutte le conversazioni. Sebbene le alternative disponibili non siano ancora state rivelate, è probabile che l’aggiornamento includa almeno 10 opzioni (come trapelato tempo fa, anche grazie a queste ulteriori schermate relative a WhatsApp Beta per iOS):

Gli utenti potranno quindi selezionare un nuovo colore, sia per le bolle di chat e sia per lo sfondo, impostando il tema grafico che meglio possa adattarsi alle preferenze personali. Tuttavia, va ricordato che tali cambiamenti saranno visibili solo per chi li dovesse applicare, lasciando intatta l’esperienza di messaggistica per gli altri contatti (che non noteranno alcuna variazione).

Sarà interessante capire se ed in che maniera si potrà eventualmente modificare l’impatto estetico di singole conversazioni, senza però far ricadere tali scelte sull’intera lista delle chat. Detto questo, i temi personalizzati potrebbero essere disponibili già con un prossimo aggiornamento beta di WhatsApp, in riferimento al quale vi terremo ovviamente informati.