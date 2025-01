WhatsApp: la nuova funzione per non perdere di vista le chat da leggere

Su WhatsApp è in arrivo una novità che promette di semplificare parecchio la gestione delle conversazioni. Dopo l’immancabile fase di test, sembra che la piattaforma stia per introdurre un sistema di notifiche direttamente sui filtri delle chat.

Questa integrazione su WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.2.4 si concretizza in un piccolo badge numerico che compare accanto a ciascun filtro, indicando quanti messaggi non letti siano presenti in quella specifica categoria.

WhatsApp: arrivano i contatori delle chat non lette

Lo screenshot fornito da WABetaInfo ci aiuta a chiarire meglio in che modo gli sviluppatori di WhatsApp abbiano scelto di implementare questa nuova caratteristica:

Pertanto, una rapida occhiata al badge di vostro interesse vi aiuterà subito a capire se ci siano messaggi in sospeso relativi a quel particolare filtro, senza dover aprire ogni singola chat. Si tratta, in effetti, di una vera e propria svolta per chi usa WhatsApp in modo intenso, magari con tanti gruppi e contatti diversi, o per chi ha la necessità di tenere separate alcune conversazioni. D’ora in poi non sarà più necessario navigare tra le varie chat per capire dove concentrare la propria attenzione, poiché i numeri posti di fianco ai filtri rappresenteranno un valido aiuto da quel punto di vista.

Questa funzionalità offre dunque una panoramica più immediata: a colpo d’occhio risulterà semplice capire lo stato dei messaggi su WhatsApp, permettendo di decidere rapidamente a quali conversazioni dare la priorità. Immaginate un’azienda che ha impostato un filtro per le richieste di assistenza clienti: il numero sul badge indicherà in un lampo quante nuove richieste siano in attesa di risposta, consentendo agli operatori di intervenire con la massima tempestività.

WhatsApp ha così predisposto una gradita novità per facilitare la vita di tutti, migliorando l’esperienza d’uso sia per l’utente privato e sia per le aziende, grazie ad una piccola ma importante aggiunta.