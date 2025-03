WhatsApp: la nuova funzione per "nasconderti" durante le videochiamate

WhatsApp sta sperimentando una funzionalità che dovrebbe notevolmente migliorare il modo in cui gestiamo le videochiamate, offrendo un livello di privacy ancora più avanzato.

Immagina la scena: arriva una videochiamata su WhatsApp, ma non sei proprio in vena di mostrarti, magari perché sei ancora in pigiama, hai i capelli arruffati o semplicemente preferisci non farti vedere. Fino ad oggi, l’unica opzione era accettare la chiamata e poi disattivare la fotocamera in fretta e furia, ma grazie ad un aggiornamento in fase di test su WhatsApp Beta per Android, gli utenti avranno la possibilità di rispondere alle videochiamate disattivando fin da subito il proprio flusso video.

Come disattivare la fotocamera prima di una videochiamata su WhatsApp

In pratica, come si evince dagli screenshot condivisi dai colleghi di Androidauthority, quando riceverai una videochiamata su WhatsApp comparirà l’opzione “Turn off your video (Disattiva il video)”, che ti permetterà di accettare in modalità solo audio, senza attivare la fotocamera. Se durante la conversazione volessi riattivare il video, basterebbe un clic su “Turn on your video (Attiva il video)”.

Questa novità arriva in un momento particolarmente delicato, considerando l’aumento delle truffe legate al cosiddetto “sextortion”, dove malintenzionati utilizzano videochiamate per ricattare le vittime. In India, ad esempio, sono stati segnalati casi in cui i truffatori avviano videochiamate su WhatsApp mostrando contenuti espliciti, catturano uno screenshot con il volto dell’interlocutore e minacciano di diffonderlo a meno che non venga pagato un corrispettivo in denaro. La possibilità di rispondere senza attivare il video potrebbe quindi rappresentare un’importante barriera contro queste pratiche illecite.

Sebbene WhatsApp non abbia ancora annunciato una data ufficiale per il rilascio di questa funzione, la sua utilità è evidente e non dovrebbe volerci molto prima che diventi disponibile per tutti gli utenti: ovviamente, vi terremo informati su ogni novità in tal senso e su tutte le novità di prossimo arrivo.