WhatsApp testa un nuovo widget per accedere al volo a Meta AI

WhatsApp sta gradualmente introducendo un nuovo widget dedicato a Meta AI, disponibile per alcuni beta tester tramite l’ultimo aggiornamento per Android (esattamente il 2.25.6.14).

Questa soluzione, progettata per semplificare l’accesso al chatbot di Meta, permette agli utenti di avviare chat, condividere immagini e persino inviare messaggi vocali direttamente dalla schermata principale del proprio dispositivo, senza dover aprire manualmente WhatsApp.

Come funziona il nuovo widget di Whatsapp per Meta AI

Il widget, come mostrano gli screenshot condivisi da WABetaInfo, può essere ridimensionato, offrendo agli utenti la possibilità di modificarne le dimensioni in base alle proprie esigenze. Non è tutto: il widget predisposto da WhatsApp include tre scorciatoie relative alle funzionalità principali di Meta AI. La prima permette di avviare immediatamente una chat, ideale per chi cerca risposte rapide a domande o curiosità. La seconda consente di condividere una foto con Meta AI, che può analizzare l’immagine, comprenderne il contesto e persino apportare modifiche su richiesta. Infine, la terza scorciatoia abilita una sessione vocale, perfetta per chi è spesso in movimento o preferisce parlare piuttosto che digitare.

Questa innovazione riduce quindi i passaggi necessari per sfruttare le potenzialità dell’IA, rendendola più intuitiva ed immediata nel suo utilizzo. Tuttavia, è importante sottolineare che il widget è attualmente disponibile solo per gli utenti che hanno già accesso alle chat di Meta AI all’interno di WhatsApp. Poiché questa funzionalità è ancora limitata a determinati paesi e ad un gruppo selezionato di utenti, non tutti potranno beneficiarne fin da subito. Meta, però, sta lavorando per espandere gradualmente la disponibilità del chatbot, con l’obiettivo di raggiungere un pubblico più ampio nei prossimi mesi.

Per il momento, il nuovo widget è accessibile a coloro che hanno installato l’ultima versione beta di WhatsApp tramite il Google Play Store ma è probabile, tra non molto, venga distribuito ad un numero maggiore di utenti.