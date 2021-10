WhatsApp: la novità che renderà felici gli utenti APPLE

Non tutti amano WhatsApp… e i motivi li conosciamo tutti: continue truffe, disservizi, down della rete, limitazioni varie e eventuali e molto altro ancora. Tuttavia, abbiamo una “buona nuova”: questa piccola novità renderà l'applicazione leggermente più versatile e farà felice una fetta di utenti.

WhatsApp sta per arrivare su iPad… finalmente

Dopo anni che lo richiedono, finalmente il sogno di molte persone sta per avverarsi: WhatsApp sta per approdare ufficialmente sui tablet del colosso di Cupertino. Sì, avete letto bene: presto avrete la piattaforma ufficiale sul vostro scintillante nuovo iPad Mini, Pro e non solo.

Dopo aver visto il servizio su smartphone Android e iOS e dopo averla vista sui PC Windows e MacOS con la controparte desktop, ecco che il colosso di Facebook è pronto a lanciare la versione pensata nativamente per iPad. Non è meraviglioso?

Immaginate di essere col vostro tablet nel letto la sera e di star guardando la vostra serie preferita su Netflix. Vi arriva un messaggio su WhatsApp ma avete il telefono sulla cassettiera. Come fare? Vi dovete alzare per leggerlo? No. Vi basterà usare l'app per iPad e il gioco sarà fatto. Oltre a questo simpatico esempio, pensate ai risvolti in ambito produttivo e lavorativo

Sicuramente cambierà il modo di interagire con il servizio una volta per sempre e pensate che le features che avrete sul dispositivo di piccole dimensioni, ve le troverete identiche anche sul tablet. Bello, vero?

Insomma: gli utenti potranno avere accesso alla rubrica (magari salvata su iCloud) e chiamare, videochiamare, fare videocall di gruppo, messaggiare e non solo, comodamente dall'iPad. Non di meno, i testi saranno crittografati, si potrà fare il backup e si potrà avere la sicurezza con PIN, Face ID o Touch ID.

È proprio il caso di dirlo: ora Facebook sta cercando di uguagliare (seppur è ancora lontano anni luce) il rivale Telegram, il quale ha preso più iscritti in questi giorni proprio grazie al grave blackout che ha colpito i servizi di Zuckerberg nella giornata di lunedì 4 ottobre 2021.