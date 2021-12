WhatsApp: interfaccia più fresca e moderna in arrivo per le chiamate

WhatsApp continua il suo percorso evolutivo che, con i prossimi aggiornamenti, dovrebbe coinvolgere anche l'interfaccia grafica, stando alle informazioni diffuse negli scorsi giorni dal team di WABetaInfo.

Interessanti cambiamenti in arrivo su WhatsApp

L'upgrade estetico, salvo ripensamenti, andrebbe ad interessare sia WhatsApp Beta per Android e sia la versione per iOS. Nello specifico, verrebbe ridisegnata la UI relativa alle chiamate vocali effettuate per mezzo dell'applicazione. Negli screenshot che condividiamo di seguito assistiamo al confronto tra l'attuale interfaccia e quella in lavorazione:

Un restyling che punta ad offrire una grafica più chiara ed intuitiva per gli utenti che, di giorno in giorno, sfruttano il servizio di messaggistica istantanea anche per le loro telefonate. L'immagine presente nell'articolo è relativa alla versione Beta per iOS ma, secondo le anticipazioni, il medesimo trattamento verrà riservato anche alla Beta per Android. Non abbiamo però conferme circa le tempistiche secondo cui tale aggiornamento sarà disponibile anche sul client ufficiale di WhatsApp.