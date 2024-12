WhatsApp: il vostro iPhone ha già ricevuto la nuova funzione per le chat?

WhatsApp continua a migliorare l’esperienza d’uso del servizio con il recente aggiornamento per iOS, nel dettaglio la versione 24.24.77, che introduce ufficialmente la funzione per filtrare le chat attraverso elenchi personalizzati.

Questa novità di WhatsApp, già anticipata in una versione precedente, è ora disponibile per un numero sempre maggiore di utenti e rappresenta un significativo passo in avanti nell’organizzazione delle chat.

Filtri delle chat disponibili per tutti su WhatsApp per iOS

Lo screenshot fornito da WABetaInfo mostra il changelog dell’ultima versione di WhatsApp, che fa riferimento proprio alla suddetta funzione:

Gli utenti di WhatsApp possono quindi creare categorie specifiche come famiglia, amici o lavoro, rendendo più semplice individuare le conversazioni di maggior rilievo senza perdersi tra i numerosi messaggi.

Utilizzare questa funzione è un gioco da ragazzi: il pulsante “+” nella barra dei filtri, situata in cima alla lista delle chat di WhatsApp, consente di creare un nuovo elenco. Una volta cliccato, si accede ad una sezione che permette di selezionare contatti individuali o gruppi da includere. A configurazione avvenuta, la nuova lista sarà subito attiva.

Oltre a migliorare la gestione delle chat, l’aggiornamento di WhatsApp per iOS risolve alcuni problemi segnalati dagli utenti. Uno dei bug più comuni riguardava l’impossibilità di avviare manualmente il backup della cronologia delle chat, costringendo a ricorrere ai backup automatici. Con l’ultima release, tale impedimento è stato eliminato.

Ma tornando agli elenchi delle chat, il lancio globale è ancora in corso: per alcuni utenti potrebbero non essere disponibili al momento ma arriveranno durante le prossime settimane. Ad ogni modo, è consigliabile aggiornare regolarmente WhatsApp dall’App Store o tramite TestFlight per essere sicuri di accedere alle ultime novità il prima possibile.