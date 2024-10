WhatsApp: i nuovi widget di cui avevamo bisogno sono finalmente arrivati

WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight per iOS: parliamo nello specifico della versione beta 24.21.10.70.

La novità principale di questo aggiornamento è il lancio di una funzionalità widget migliorata, che consente di accedere direttamente alle chat dalla schermata iniziale dell’iPhone.

Questa utile scorciatoia è attualmente disponibile per alcuni beta tester di WhatsApp per iOS e rappresenta un’evoluzione significativa in termini di accessibilità e personalizzazione dell’applicazione.

Come funzionano i nuovi widget di WhatsApp per iOS

Gli screenshot condivisi da WABetaInfo ci aiutano ad avere un’idea più chiara circa il funzionamento e l’organizzazione dei nuovi widget di WhatsApp. La piattaforma compie un ulteriore passo in avanti, introducendo widget interattivi che sfruttano le più recenti API di iOS per offrire un’integrazione più profonda con il sistema operativo.

I nuovi widget permettono di accedere rapidamente alle chat o ai gruppi preferiti direttamente dalla schermata Home dell’iPhone, rendendo l’uso di WhatsApp ancora più intuitivo e versatile. Questa funzione si adatta alle esigenze degli utenti, offrendo la possibilità di personalizzare il widget in base ai propri contatti preferiti, chat importanti, conversazioni recenti o gruppi visitati con maggiore frequenza. Inoltre, è possibile scegliere la dimensione del widget: un formato ridotto può visualizzare solo un paio di contatti, ideale per chi preferisce un’interfaccia minimale, mentre il formato più grande offre l’accesso a quattro contatti o chat, per una visione più completa.

Un altro aspetto interessante è la possibilità di utilizzare più widget contemporaneamente sulla schermata Home. Ad esempio, un widget di WhatsApp può essere configurato per mostrare le chat recenti, mentre un altro può essere dedicato ai contatti preferiti, consentendo agli utenti di avere un accesso immediato a diverse tipologie di conversazioni senza aprire l’app.

I nuovi widget di WhatsApp sono adesso al servizio di un numero limitato di beta tester su iOS, ma la funzione sarà distribuita ad un pubblico più ampio già nei prossimi giorni.