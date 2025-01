WhatsApp fa uno strano giochetto con il microfono degli smartphone Android

WhatsApp è una delle piattaforme di messaggistica più popolari al mondo, particolarmente apprezzata per la sua sicurezza e per le molteplici funzionalità che agevolano la comunicazione con parenti, amici e colleghi di lavoro.

La sua continua evoluzione, aggiornamento dopo aggiornamento, le permette di restare sempre al passo con i tempi e con le esigenze del pubblico.

Tuttavia, nonostante i numerosi pregi, WhatsApp non è esente da difetti: alcuni utenti stanno segnalando numerose problematiche e specifici bug, come si evince dalle discussioni online.

Il microfono si disattiva all’improvviso nel corso delle chiamate su WhatsApp

Un inconveniente in particolare sembra interessare gli utenti Android: un bug che silenzia il microfono durante le chiamate, quando WhatsApp non è mostrata in primo piano o quando la luminosità dello schermo si abbassa.

Questo problema tecnico, pur essendo “tornato alla ribalta” nelle ultime settimane, è stato evidenziato già da diverso tempo: una segnalazione simile può essere rintracciata in un forum di OnePlus e risale a circa quattro anni fa. Il bug di WhatsApp colpisce indistintamente vari dispositivi Android, a prescindere dalla marca, sia essa Google, Motorola, Sony, Samsung o altre. In pratica, durante una chiamata su WhatsApp, il microfono potrebbe disattivarsi non appena la schermata passa in secondo piano. Questa situazione crea ovviamente disagio, soprattutto per coloro che sfruttano il multitasking e che, di conseguenza, non possono nel frattempo svolgere altre attività.

Al momento non esiste una soluzione definitiva: molto semplicemente, per ovviare alla problematica, si consiglia di rimanere all’interno dell’app durante le chiamate. La reinstallazione di WhatsApp non sembra risolvere l’inconveniente. Gli utenti, almeno per ora, devono conviverci. Ovviamente è possibile provare rimedi suggeriti sul web, anche se la loro efficacia non è garantita. Qualora si trovassero eventuali soluzioni, sarebbe apprezzabile condividerle online per aiutare gli altri utenti di WhatsApp colpiti da questo fastidioso bug.