WhatsApp: anche su iOS arriva questa nuova funzione di sicurezza per i link

WhatsApp sta introducendo un piccolo ma significativo cambiamento nel modo in cui ci vengono mostrati i link all’interno delle chat, sia su Android che su iOS.

L’idea è semplice: se qualcuno dovesse condividere un link su WhatsApp, l’anteprima includerebbe anche una piccola icona in basso a destra, la cosiddetta favicon, indicativa del sito di provenienza.

Questa novità, già in fase di test su WhatsApp per Android, sta arrivando anche su iOS grazie all’aggiornamento beta 25.1.10.71.

WhatsApp sta iniziando a mostrare le favicon anche su iOS

Lo screenshot fornito da WABetaInfo è piuttosto esplicativo in relazione a questo miglioramento attuato su WhatsApp per iOS: non più solo testo, ma spazio anche al logo del sito, la stessa icona che solitamente appare nella scheda del browser. È una sorta di “carta d’identità” visiva che aiuta a riconoscere a colpo d’occhio la provenienza del link. Funziona come un promemoria, rendendo la navigazione più intuitiva e rapida, specialmente per chi magari non si sofferma a leggere sempre il nome del dominio per intero.

Questo piccolo dettaglio aggiunge un tocco in più all’esperienza utente, rendendo le chat più ordinate e le anteprime dei link più accattivanti. L’introduzione della favicon è un passo avanti verso la chiarezza e l’immediatezza, facilitando il riconoscimento di una fonte familiare o di un sito attendibile. Tuttavia, è fondamentale non abbassare la guardia: la presenza della favicon non garantisce in alcun modo la sicurezza di un sito, che potrebbe utilizzare una favicon identica a quella di una testata ben più nota per trarre in inganno gli utenti.

Controllare attentamente il nome del dominio di un link, prima di cliccarci con la massima spensieratezza, rimane sempre una buona pratica: ben venga aggiungere la favicon come ulteriore strumento identificativo, ma non deve rappresentare l’unico strumento per verificare l’attendibilità, specie su applicazioni di messaggistica molto diffuse come WhatsApp.