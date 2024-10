WhatsApp: ecco il nuovo tema scuro, ancora più moderno ed elegante

WhatsApp, negli ultimi tempi, è concentrata sul miglioramento dell’esperienza visiva offerta dall’applicazione: una delle recenti novità riguarda proprio l’introduzione di un tema scuro dalle tonalità ancora più profonde.

Con l’ultima versione di WhatsApp Beta per Android, esattamente la 2.24.22.4 scaricabile dal Google Play Store, alcuni utenti possono già sperimentare la nuova interfaccia. Questa modifica punta a rendere l’applicazione non solo più accattivante e moderna ma anche più comoda da utilizzare, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

Nuovo tema scuro di WhatsApp: ora è notte fonda

Per cominciare, diamo uno sguardo agli screenshot condivisi da WABetaInfo, così da avere un’idea più chiara circa le caratteristiche del nuovo tema scuro di WhatsApp:

Una delle principali novità riguarda il passaggio dal vecchio colore di sfondo #0b141a al nuovo colore #0a1014: un cambiamento all’apparenza trascurabile ma dall’impatto significativo sull’aspetto generale di WhatsApp.

Il nuovo colore, percepibile quasi come un nero con leggere tendenze al tono bluastro, rende l’interfaccia di WhatsApp più raffinata e contemporanea. Anche le bolle dei messaggi e lo sfondo delle chat appaiono più scuri, migliorando il contrasto e, di conseguenza, la leggibilità dei testi. Questi piccoli ritocchi vanno incontro ai feedback ricevuti da molti utenti, che chiedevano un’interfaccia più essenziale e adatta a contesti con poca luce.

Infatti, il nuovo tema scuro di WhatsApp non risponde solo ad una precisa esigenza di restyling ma migliora anche il comfort durante l’uso. Con un tema più scuro, la visibilità del testo aumenta e si riduce l’affaticamento degli occhi, rendendo più semplice utilizzare la chat per lunghi periodi, soprattutto di notte o in ambienti poco illuminati.

Al momento, la funzionalità è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno scaricato l’ultima versione di WhatsApp Beta tramite il Google Play Store, ma sarà gradualmente estesa ad un numero sempre maggiore di utenti nel corso delle prossime settimane.