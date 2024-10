WhatsApp: avete già provato i nuovi temi grafici? Ce ne sono 22

Nell’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta per iOS, versione 24.17.10.71, sono state scovate le tracce di una funzionalità di prossimo arrivo che permetterà agli utenti di scegliere nuovi temi grafici per personalizzare le loro chat.

Questa innovazione darà quindi modo di variare rispetto al tema standard di WhatsApp. Una funzione richiesta ormai da anni che, finalmente, sembra ad un passo dal rilascio ufficiale.

Nuovi temi grafici in arrivo su WhatsApp

Il changelog dell’aggiornamento non ha fornito dettagli approfonditi sulle novità introdotte, ma è emerso che alcuni utenti stanno già testando la funzionalità di scelta del tema grafico per le chat.

Al momento risulta possibile scegliere tra ben 22 temi distinti e 20 colori. Le impostazioni dell’app consentiranno innanzitutto di impostare un tema predefinito che verrà applicato a tutte le chat, garantendo così un aspetto uniforme. Tuttavia, per una maggiore flessibilità, sarà possibile scegliere temi diversi per chat specifiche, il che potrebbe aiutare a distinguere più facilmente conversazioni personali, di lavoro e di gruppo.

Un aspetto interessante è che WhatsApp applicherà automaticamente uno sfondo in base al colore scelto, mantenendo una coerenza dal punto di vista estetico. Gli utenti potranno ovviamente optare per sfondi alternativi che meglio rispecchiano le loro preferenze o il contesto della chat, permettendo di avere conversazioni che, pur condividendo lo stesso tema, appaiano visivamente distinte.

La privacy resta una priorità: scegliere un tema per una chat non influenzerà l’aspetto della conversazione per il destinatario, permettendo così ad ogni utente di personalizzare la propria esperienza senza interferire con quella degli altri.

Non hai ancora accesso a tale funzionalità? Questione di tempo, perché WhatsApp sta già distribuendo i temi in modo graduale ed anche chi partecipa al programma beta potrebbe riceverli nelle prossime settimane: l’obiettivo degli sviluppatori è raccogliere il maggior numero di feedback perché tutto funzioni al meglio e non è escluso che i nuovi temi di WhatsApp arrivino molto presto anche sulla versione stabile.