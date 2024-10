WhatsApp: due comodissime novità per la riproduzione dei video

WhatsApp lavora costantemente per migliorare l’esperienza di utilizzo del servizio, introducendo utili funzionalità come i nuovi widget e l’intelligenza artificiale di Copilot in chat.

Non è tutto: la versione 24.20.78 di WhatsApp per iOS fornisce ulteriori controlli per adattare la riproduzione dei video ad ogni necessità dell’utente.

Regolazione velocità e P-i-P per i video su WhatsApp

Una delle novità principali consiste nel poter regolare la velocità di riproduzione dei video. Gli utenti di WhatsApp hanno la possibilità di scegliere fra diverse opzioni: riproduzione normale, velocità 1,5x e velocità 2,0x. Questa funzione è particolarmente utile per chi desidera guardare contenuti più lunghi ma senza impiegare troppo tempo, adattando la velocità in base alle proprie esigenze. Il controllo per regolare la velocità è posizionato accanto alla barra di avanzamento del video e risulta facilmente accessibile ed intuitivo da usare.

Un’altra funzionalità degna di nota è la modalità picture-in-picture. L’utente potrà continuare a visualizzare il video in una piccola finestra flottante, anche mentre naviga in altre sezioni di WhatsApp e mentre sta inviando messaggi. Il pulsante per attivare il P-i-P si trova accanto alla barra di riproduzione e, una volta cliccato, sarà possibile ridimensionare e spostare la finestra del video sullo schermo: anche in questo caso, non mancano controlli di riproduzione essenziali come pausa, avanti e indietro, per garantire una gestione completa del contenuto.

Insomma, piccole aggiunte che però contribuiscono a migliorare la fruizione dei contenuti multimediali ricevuti su WhatsApp. Queste nuove funzionalità sono disponibili per gli utenti iOS che utilizzano la versione 14 o successive, grazie all’API introdotta proprio con iOS 14. Non tutti potrebbero averne accesso fin da subito, in quanto l’implementazione via server è graduale. Il changelog ufficiale invita quindi gli utenti a mantenere WhatsApp aggiornato, scaricando regolarmente gli update dall’App Store o tramite TestFlight, per assicurarsi di ottenere tutte le nuove funzionalità il prima possibile.