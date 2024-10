Copilot sbarca su WhatsApp: chatta con te e crea immagini folli

Come annunciato dalla stessa Microsoft, a partire da questo mese è finalmente possibile utilizzare Copilot direttamente su WhatsApp.

Il chatbot, basato sull’intelligenza artificiale, è stato così integrato nell’app di messaggistica di Meta, permettendo agli utenti di sfruttare le capacità avanzate di questo modello AI. Con questa aggiunta, WhatsApp si trasforma in una piattaforma ancora più versatile, in grado di offrire supporto in tempo reale tramite Copilot per vari tipi di interazione, come rispondere a domande o creare contenuti testuali e multimediali.

Come attivare Copilot su WhatsApp

Per attivare Copilot su WhatsApp è sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito di Microsoft e scansionare il codice QR. Una volta aggiunto alla lista delle chat, è possibile avviare una conversazione con il chatbot dopo aver accettato i termini e le condizioni di utilizzo.

Inizialmente potresti essere un po’ spiazzato dall’utilizzo della lingua inglese, con cui Copilot ti risponderà: ma non temere, perché basterà chiedergli di scrivere in italiano ed il problema verrà subito risolto (pur con qualche bug che, di tanto in tanto, propone risposte nuovamente in inglese).

Ma cosa può fare esattamente Copilot su WhatsApp? Microsoft ha spiegato che l’obiettivo del chatbot è consentire una conversazione naturale e fluida, rispondendo a specifiche domande e richieste. Conosciamo tutti ChatGPT, per cui è inutile girarci attorno: il funzionamento è molto simile. Personalmente, ho subito voluto metterlo alla prova e le risposte che ho ricevuto sono state soddisfacenti. Ad esempio, gli ho chiesto di parlarmi proprio di Telefonino.net:

Telefonino.net è un sito web dedicato al mondo dei dispositivi mobili e dell’elettronica di consumo. Tratta una vasta gamma di argomenti, tra cui: – Smartphone: Recensioni, notizie, guide e confronti tra i vari modelli di smartphone.

– Smartwatch: Notizie, recensioni e offerte su smartwatch.

– Recensioni e News: Aggiornamenti sulle ultime novità e tendenze nel mondo degli smartphone e dell’elettronica.

– App e Servizi: Consigli e tutorial sull’utilizzo di app e servizi per dispositivi mobili.

– Offerte e Promozioni: Annunci di sconti e promozioni su vari dispositivi e accessori. È un’ottima risorsa per chi è interessato a rimanere aggiornato sulle ultime novità e per chi cerca consigli su quali dispositivi acquistare. Hai qualche dispositivo specifico di cui vorresti sapere di più?

Al termine della risposta, sono state puntualmente indicate le fonti a cui Copilot ha fatto riferimento per la sua elaborazione. Anche quando gli ho espressamente chiesto di creare “L’immagine di un gatto che si rilassa in piscina leggendo lo smartphone", i risultati mi hanno piuttosto sorpreso:

Immagini

Certo, capita che alcuni dettagli non vengano adeguatamente recepiti e soddisfatti, come la proporzione dell’immagine stessa: avrei voluto un formato di 16:9, ed invece tutte le proposte hanno mantenuto un aspect ratio di 1:1. In generale però, mi ritengo soddisfatto dal livello di realismo e dalla quantità di particolari a completamento della mia richiesta.

Copilot su WhatsApp è dunque un ottimo strumento da utilizzare comodamente in-app, senza dover consultare siti esterni: forse, l’unico limite è la capacità di mantenere in memoria determinate informazioni, essendo spesso capitato che il chatbot dimenticasse dettagli specificati pochi istanti prima.