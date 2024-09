WhatsApp dice basta ai fastidiosi messaggi da account sconosciuti

WhatsApp sta testando una nuova funzionalità di sicurezza per proteggere gli utenti dai messaggi indesiderati che provengono da account sconosciuti.

La privacy è certamente uno degli aspetti su cui WhatsApp si sta concentrando nell’ultimo periodo: questa novità, già fruibile per alcuni fortunati del circuito beta, ne è la prova.

Niente più messaggi “invadenti” su WhatsApp

Diamo uno sguardo allo screenshot che il team di WABetaInfo ha condiviso in un recente post:

Alcuni beta tester, grazie all’aggiornamento di WhatsApp Beta per Android in versione 2.24.20.16 scaricabile dal Google Play Store, possono già sperimentare questa opzione. La funzionalità, disponibile ora nelle impostazioni avanzate della privacy, consente di bloccare i messaggi provenienti da account sconosciuti.

L’obiettivo di questa novità è migliorare la protezione contro lo spam, il phishing e altre comunicazioni indesiderate, senza compromettere la possibilità di ricevere messaggi importanti da contatti sconosciuti. Infatti, la funzione non blocca tutti i contatti non salvati in rubrica ma solo quelli che inviano un numero anomalo di messaggi. Gli utenti saranno protetti da attività sospette, senza però perdere la possibilità di ricevere comunicazioni legittime.

Una caratteristica interessante di questa funzione è quella di non bloccare in modo permanente gli account sconosciuti. L’algoritmo di WhatsApp monitora il volume dei messaggi che ricevi e, quando il flusso torna alla normalità, il blocco viene rimosso automaticamente. Questo assicura che la protezione contro lo spam sia dinamica e in grado di adattarsi alle esigenze dell’utente. Inoltre, se WhatsApp dovesse rilevare un aumento significativo di messaggi da contatti sconosciuti, consiglierebbe di attivare il blocco spam.

Come detto, la funzione è disponibile per un numero limitato di beta tester, ma WhatsApp prevede di offrirla ad un numero maggiore di utenti già a partire dalle prossime settimane: come sempre, vi terremo informati su questa e su tutte le altre novità in arrivo a breve.