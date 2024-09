WhatsApp, nuovi e coloratissimi temi in arrivo: date un'occhiata

WhatsApp sta da tempo lavorando ad una funzione che permetterà agli utenti di personalizzare le loro chat con nuovi temi grafici e colori, per dare un tocco di stile in più alle conversazioni.

Ulteriori segnali sono stati individuati su WhatsApp Beta per Android, esattamente la versione 2.24.20.12, grazie al lavoro di WABetaInfo, una fonte più che attendibile quando si tratta di anticipazioni riguardanti il servizio.

Ultimo aggiornamento WhatsApp: ecco i nuovi temi

Diamo intanto uno sguardo agli screenshot condivisi online in queste ultime ore che, senza dubbio, rendono meglio l’idea di quali saranno le alternative fra cui gli utenti di WhatsApp potranno scegliere:

L’obiettivo principale è quello di consentire agli utenti di assegnare un tema specifico a ciascuna chat di WhatsApp, scegliendo sia il colore e sia il relativo sfondo.

Attualmente, sembra che ci siano undici temi predefiniti a disposizione, ma è anche possibile personalizzare ulteriormente l’aspetto selezionando un colore specifico. Una delle funzionalità più interessanti è senza dubbio il cursore in basso a destra, tramite cui regolare la luminosità del tema di WhatsApp, permettendo così di adattarlo al proprio gusto o alle condizioni di luce ambientale.

Una volta selezionato il tema, questo verrà applicato a tutte le chat dell’utente come impostazione predefinita. Tuttavia, come anticipato, sarà possibile attuare ulteriori modifiche per le singole conversazioni. Va poi ricordato che il tema scelto per una chat specifica di WhatsApp, diverso rispetto a quello predefinito, sarà visibile anche all’altro partecipante.

Al momento, questa nuova funzionalità non è ancora pronta all’uso, nemmeno sulla versione beta, ma i progressi in fase di sviluppo suggeriscono che il rilascio ufficiale potrebbe essere molto vicino. Dopo il naturale periodo di test, ci aspettiamo che nelle settimane successive i nuovi temi vengano resi disponibili anche per gli altri utenti che utilizzano le versioni standard di WhatsApp, anche su iOS.