WhatsApp: dai uno sguardo ai nuovi effetti di transizione fra le schede

WhatsApp ha introdotto una nuova funzionalità nell’ultima versione beta per Android, esattamente la 2.25.9.4 ora disponibile sul Google Play Store. L’aggiornamento porta con sé nuove transizioni durante il passaggio tra una scheda e l’altra, già attive automaticamente per un numero limitato di beta tester.

Questo cambiamento migliora così il passaggio tra le diverse schermate di WhatsApp, rendendolo più fluido e visivamente più coinvolgente rispetto a prima.

L’interfaccia grafica di WhatsApp continua ad evolversi

Con le nuove animazioni di transizione, l’interfaccia di WhatsApp appare meno statica, più al passo con i tempi e con i gusti del pubblico, come mostra la GIF condivisa da WABetaInfo:

L’obiettivo di WhatsApp è piuttosto chiaro: anche l’occhio vuole la sua parte e, grazie a questi piccoli dettagli, gli utenti possono apprezzare un’esperienza più lineare e senza brusche “interruzioni” durante la navigazione. Non più passaggi netti: le transizioni tra le schede di WhatsApp, spesso percepite come un semplice cambio di schermata, ora diventano più armoniose e fluide, riducendo il senso di distacco tra le varie sezioni dell’app. Questo tipo di miglioramento è efficace per incrementare il coinvolgimento del pubblico, offrendo una percezione più naturale e moderna dell’interfaccia.

Le animazioni non sono una novità assoluta su WhatsApp: stiamo parlando di una tendenza già avviata con l’introduzione delle emoji animate tramite Lottie. Dopo il successo di tale funzione, è probabile che WhatsApp continui su questa strada, arricchendo progressivamente l’interfaccia con nuove animazioni e transizioni, predisponendo effetti grafici sempre più raffinati.

Attualmente, questa nuova funzionalità è disponibile solo per un numero ristretto di beta tester, che possono già sperimentare la fluidità delle nuove transizioni. Tuttavia, nelle prossime settimane, è previsto un progressivo ampliamento della disponibilità, consentendo a un numero crescente di utenti di provare questo cambiamento. WhatsApp ha quindi dato il via ad una corsa sfrenata verso un impatto visivo più moderno ed appagante: una mossa in più per contrastare la rapida crescita di avversari come Telegram?