WhatsApp prova a svecchiarsi ed introduce le nuove icone animate

WhatsApp, ancora oggi, resta l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo e, aggiornamento dopo aggiornamento, continua ad evolversi con piccole ma significative novità, soprattutto sul circuito beta.

Dopo l’integrazione con Meta AI, l’attenzione torna a spostarsi sull’interfaccia utente, che potrebbe presto diventare più dinamica ed interattiva rispetto alla grafica standard a cui siamo abituati.

Primo sguardo alle nuove animazioni di WhatsApp

Su WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.6.10, oltre alla correzione di un bug che bloccava la selezione dei video, è stato perfezionato un ulteriore cambiamento. Le icone “Chat” e “Aggiornamenti” reagiscono al clic con una brevissima animazione che contribuisce a rendere la grafica più intuitiva ed al passo con i tempi, come ci mostra la GIF pubblicata da WABetaInfo su X:

Questo cambiamento, seppur minimo, segnala una chiara intenzione da parte degli sviluppatori di WhatsApp, che puntano a rendere l’interfaccia più vivace, partendo proprio dalla barra di navigazione inferiore. Al momento, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti del circuito beta e non ci sono indicazioni precise su quando verrà rilasciata nella versione stabile. Inoltre, non è escluso che in futuro possano essere aggiunte altre animazioni in aree differenti.

Assistiamo così ad un primo passo verso un design più moderno, che punta a rendere WhatsApp non solo uno strumento di comunicazione ma anche un’esperienza più coinvolgente sotto il profilo visivo. Anche l’occhio vuole la sua parte e, considerando gli innumerevoli progressi compiuti dalle applicazioni concorrenti, questo è un aspetto che il team di WhatsApp non può assolutamente trascurare.