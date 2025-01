Gli stati di WhatsApp diventano storie di Instagram e Facebook in pochi clic

Meta ha annunciato l’integrazione di WhatsApp nel suo Accounts Center, offrendo agli utenti la possibilità di collegare il proprio account di WhatsApp con Facebook e Instagram.

Questa novità consentirà di condividere gli aggiornamenti di stato di WhatsApp direttamente sulle storie di Facebook e Instagram, semplificando la pubblicazione dei contenuti tra le diverse piattaforme senza la necessità di singole condivisioni su ciascuna di esse.

WhatsApp, Facebook e Instagram viaggiano sempre più all’unisono

L’integrazione è completamente opzionale e disattivata per impostazione predefinita; gli utenti di WhatsApp che desiderano usufruire di questa funzionalità dovranno attivarla manualmente all’interno dell’Accounts Center. Una volta collegati gli account, sarà possibile utilizzare un unico accesso per entrare in tutte le applicazioni Meta, facilitando la gestione degli account e riducendo i passaggi necessari per l’autenticazione.

È importante sottolineare che, nonostante una simile integrazione, la privacy rimarrà una priorità per WhatsApp. I messaggi personali e le chiamate continueranno ad essere protetti dalla crittografia end-to-end, garantendo che nessuno, nemmeno Meta, possa accedere al contenuto delle conversazioni: pertanto, l’aggiunta di WhatsApp all’Accounts Center non modifica queste impostazioni di sicurezza.

Meta ha dichiarato che l’integrazione sarà implementata gradualmente a livello globale nei prossimi mesi. Gli utenti vedranno l’opzione per collegare il proprio account WhatsApp nelle impostazioni dell’applicazione o quando tenteranno di condividere uno stato su altre piattaforme Meta. Questa mossa mira a creare un ecosistema più coeso tra i diversi servizi dell’azienda, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e versatile.

Inoltre, Meta prevede di introdurre ulteriori funzionalità che sfrutteranno questa integrazione, come la gestione centralizzata degli avatar, degli adesivi Meta AI e delle creazioni generate con la funzione Imagine Me, tutto all’interno dell’Accounts Center. Queste aggiunte future saranno comunicate nelle prossime settimane agli utenti di WhatsApp, permettendo loro di scegliere liberamente se adottarle o meno, mantenendo sempre il controllo sulle proprie impostazioni e preferenze.