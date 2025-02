WhatsApp: con l'ultimo aggiornamento è impossibile usare questa funzione

Un’inaspettata criticità è emersa con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per Android, esattamente la versione 2.25.5.8.

Numerosi beta tester stanno infatti segnalando l’impossibilità di scaricare file multimediali dalle chat e dai gruppi di WhatsApp, inclusi video, immagini, GIF, messaggi vocali, video messaggi e documenti.

Download interrotti su WhatsApp: cosa sta succedendo

Il bug di WhatsApp Beta per Android è stato confermato anche dal team di WABetaInfo, che ha prontamente condiviso il seguente screenshot nel quale possiamo notare il messaggio di errore “Download fallito“:

Non è tutto: molti utenti hanno riscontrato gravi difficoltà nel tentativo di visualizzare gli aggiornamenti di stato dei propri contatti su WhatsApp: di fatto, anche questa funzione è a tratti inaccessibile.

Comprensibilmente, il fatto di non poter accedere a file importanti, ascoltare messaggi vocali o guardare video ha creato non pochi disagi agli utenti di WhatsApp. Tuttavia, è bene ricordare che stiamo parlando di una versione beta, dove bug e problemi sono quasi inevitabili. Ciò non toglie che situazioni come queste dovrebbero diventare sempre più rare, aggiornamento dopo aggiornamento, soprattutto considerando l’impatto negativo sull’uso quotidiano del servizio. Per questo motivo, si consiglia sempre di eseguire un backup della cronologia delle chat prima di installare le release beta di WhatsApp, così da poter tornare ad una versione precedente senza rischiare la perdita dei dati.

Tentativi di risolvere il problema, riavviando il dispositivo o forzando la chiusura dell’app, si sono rivelati inefficaci. È stato necessario il rilascio di un nuovo aggiornamento, vale a dire WhatsApp Beta per Android in versione 2.25.5.16, che in molti hanno fortunatamente già ricevuto. Con l’installazione dell’ultima release beta, il problema sembra essere stato risolto, permettendo un sostanziale ritorno alla normalità.

Il fix di WhatsApp è (o sarà a brevissimo) disponibile sul Google Play Store: vi raccomandiamo di aggiornare l’app a questa build per evitare ulteriori inconvenienti.