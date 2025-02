WhatsApp: in arrivo un cambio di menù per chiamate e videochiamate

Grazie all’ultimo aggiornamento beta in versione 2.25.5.8 di WhatsApp per Android abbiamo scoperto che gli sviluppatori stanno riprogettando il menù delle chiamate, sia per le chat individuali e sia per quelle di gruppo.

Come cambia il menù delle chiamate su WhatsApp per Android

Dando uno sguardo allo screenshot condiviso da WABetaInfo, possiamo notare come WhatsApp stia testando l’integrazione dei pulsanti per le chiamate vocali e video in un unico menù, offrendo strumenti aggiuntivi per una gestione ancora più flessibile:

Attualmente, ci sono due pulsanti separati nella barra superiore della chat di WhatsApp: uno per avviare una chiamata vocale e l’altro per una videochiamata.

Nell’imminente futuro, WhatsApp intende perfezionare un menù unificato che non solo permetterà di scegliere tra chiamata vocale e video ma offrirà anche opzioni più avanzate. Ad esempio, nelle chat di gruppo, gli utenti potranno selezionare specifici partecipanti da chiamare, invece di avviare una chiamata con tutti i membri del gruppo. Questa funzionalità potrebbe già essere disponibile per alcuni utenti, dato che WhatsApp spesso rilascia nuove feature in modo graduale per testarne le prestazioni, prima di un lancio globale.

Un’altra novità interessante è l’aggiunta di un collegamento rapido per creare un link di chiamata direttamente dal menù di WhatsApp. Questo eliminerà la necessità di aprire la scheda delle chiamate o il menù degli allegati, mantenendo quest’ultimo focalizzato sulle opzioni di condivisione dei messaggi. Uno dei vantaggi principali di questa modifica è la riduzione delle chiamate accidentali. Al momento, infatti, basta un tocco involontario sul pulsante per avviare una chiamata, mentre con il nuovo menù sarà necessario selezionare l’opzione desiderata, aggiungendo un ulteriore livello di conferma prima di iniziare la chiamata.

Questi cambiamenti non solo migliorano l’esperienza utente ma rendono anche l’interfaccia più intuitiva e meno soggetta ad errori. Il nuovo menu delle chiamate è ancora in fase di sviluppo e sarà disponibile con un prossimo aggiornamento di WhatsApp.