WhatsApp: disponibili le chiamate vocali con massimo 32 partecipanti

Di questa nuova funzione di WhatsApp avevamo già parlato in nostri precedenti articoli, analizzando il lavoro degli sviluppatori sulla versione beta. Ora, tramite un post pubblicato su Twitter dalla stessa WhatsApp, apprendiamo che le chiamate vocali con un massimo di 32 membri risultano finalmente attive su tutte le versioni della celebre applicazione di messaggistica istantanea.

Importanti novità per le chiamate vocali su WhatsApp

Diamo allora uno sguardo al tweet condiviso ieri dal team di WhatsApp che, come detto, conferma l’avvenuta implementazione di questa feature:

Un messaggio chiaro ed inequivocabile. Attualmente, le chiamate vocali così strutturate risultano funzionanti sia sul client per iOS e sia sulla versione per Android. Non abbiamo ancora conferma per quanto riguarda WhatsApp Desktop e Web ma, qualora non risultasse ancora possibile aggiungere fino a 32 membri, basterà attendere qualche giorno perché l’aggiornamento raggiunga l’intera utenza in maniera definitiva.

