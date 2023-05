WhatsApp: come eliminare o aggiungere gli sticker

Tra le tantissime applicazioni ad affollarsi su Google Play e App Store, quelle di messaggistica istantanea sono indubbiamente tra le più utilizzate. Pensiamo al diffondersi a macchia d’olio di WhatsApp sugli schermi touch di tutto il mondo, con milioni di persone che utilizzano quotidianamente l’app di Meta per inviare messaggi di testo, note vocali, link, informazioni sulla posizione e coloratissimi sticker.

Proprio gli sticker sono i protagonisti di questa nostra guida. Si tratta di immagini o disegni reali da aggiungere a un messaggio testuale oppure da inviare direttamente in autonomia, e che sono in grado di rendere la conversazione assai più divertente. Vediamo quindi come creare, aggiungere e eliminare sticker su WhatsApp, così da poter facilmente rinnovare la nostra “libreria” di adesivi.

Sticker su WhatsApp: informazioni preliminari

Prima di tutto, è bene sottolineare che per utilizzare gli sticker su WhatsApp è necessario andare a verificare che sul proprio cellulare – sia esso Android o iOS – sia installata la versione più recente dell’app di messaggistica. Per farlo, andiamo su Google Play o App Store e cerchiamo WhatsApp: se non si riesce ad aggiornare l’applicazione, allora significa che sullo smartphone è già presente l’ultima versione.

Ora possiamo aggiungere o eliminare gli sticker a piacimento. Eliminarli molto spesso risulterà piuttosto utile, perché gli adesivi sono elementi che, assieme a tutti gli altri che vengono costantemente scambiati e scaricati nelle conversazioni di WhatsApp, tendono ad occupare memoria di archiviazione, rischiando che vada a saturarsi velocemente.

Di conseguenza vanno gestiti con un certo criterio, tramite le procedure che vedremo nei prossimi paragrafi di questa guida tutta dedicata agli sticker per WhatsApp.

Come aggiungere sticker su WhatsApp

Usare sticker e aggiungerne di nuovi su WhatsApp è un’operazione piuttosto semplice, e che naturalmente può essere eseguita tranquillamente tanto su iPhone quanto su smartphone con sistema operativo Android. Per prima cosa, come già detto, dobbiamo verificare di essere in possesso della versione più recente dell’applicazione, per poi aprire una qualsiasi conversazione.

Se utilizziamo un iPhone, nella barra per digitare il messaggio dobbiamo scegliere l’icona a forma di foglio di carta per entrare nella sezione degli sticker. Qui sono presenti tutti gli ultimi adesivi utilizzati, e ci basterà fare clic su uno di essi per inviarlo in una conversazione. Se invece vogliamo aggiungerne di nuovi, andiamo a fare tap sul pulsante + situato nella parte in alto a destra dello schermo per andare a scaricare e utilizzare tanti nuovi adesivi.

Gli utenti Android possono seguire una procedura molto simile. Sulla barra per scrivere fare clic sull’icona della testa sul lato sinistro: in basso sono presenti 3 icone, con quella a forma di foglio di carta con un bordo piegato dedicata agli sticker. Adesso è possibile vedere gli adesivi utilizzati di recente, da inviare con un semplice clic, mentre per aggiungerne di nuovi è necessario cliccare sul pulsante + situato nella parte in alto a destra della casella.

Come creare sticker per WhatsApp

Anche su WhatsApp è poi possibile creare dei nuovi sticker a partire da delle foto reali. Non si tratta di una funzione nativa dell’app – come è ora ad esempio la possibilità di modificare messaggi -, ma che può essere integrata andando ad utilizzare delle app esterne, come può essere ad esempio Sticker Maker, presente su Google Play Store o su App Store per il download gratuito.

Una volta installata l’applicazione, sarà molto semplice da utilizzare per creare tanti adesivi divertenti e originali. Apriamo quindi Sticker Maker e facciamo clic sul pulsante + per selezionare una foto dal nostro album fotografico. Ora possiamo modificare l’immagine selezionando solo la parte che ci interessa per creare lo sticker. Infine facciamo clic sull’opzione aggiungi a WhatsApp in modo che l’adesivo appaia nell’applicazione e possa essere inviato in qualsiasi conversazione.

Come eliminare sticker da WhatsApp

Per rimuovere gli adesivi da WhatsApp da Android e iOS, rechiamoci nella sezione degli sticker come abbiamo visto in precedenza. Qui però, invece di rimanere nella sezione in cui possiamo scaricare nuovi adesivi, facciamo clic sulla scheda I miei adesivi. Scheda, questa, in cui possiamo vedere tutti gli adesivi che abbiamo scaricato e fare tap sull’opzione di eliminazione che appare a destra degli adesivi che si desidera eliminare.

Possiamo anche cancellare da WhatsApp gli adesivi che appaiono nella sezione Recenti o Preferiti. Bisogna considerare che l’eliminazione rimuove solo l’adesivo da quelle sezioni, non in modo permanente dalla nostra memoria. Per eliminare definitivamente gli adesivi affinché non occupino più spazio di archiviazione, dobbiamo quindi andare nella sezione I miei adesivi.