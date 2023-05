WhatsApp: modifica dei messaggi disponibile UFFICIALMENTE per tutti

Appena ieri vi avevamo parlato di un breve teaser che lo staff di WhatsApp aveva pubblicato sul suo profilo Twitter, annunciando l’arrivo ormai imminente di una funzionalità molto attesa dal pubblico: la modifica del messaggi inviati.

Ora, più velocemente di quanto credessimo (anche se in estremo ritardo rispetto a concorrenti come Telegram), questa possibilità è stata messa a disposizione anche degli utenti che utilizzano la versione ufficiale, e non la beta.

Come modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Adesso vi mostreremo, step by step, come correggere e modificare un messaggio già inviato su WhatsApp. Nella guida faremo riferimento alla versione per Android, ma su iOS è pressoché simile. Supponiamo intanto di aver già inoltrato un determinato testo (nel nostro caso, “Testo iniziale”):

Volendo cambiare tale messaggio di WhatsApp, dovremo innanzitutto selezionarlo effettuando una pressione prolungata in corrispondenza di esso e, cliccando sul pulsante con i tre puntini verticali in alto a destra, comparirà dal menu a tendina il pulsante “Modifica”:

A questo punto, inseriremo il testo corretto da inviare su WhatsApp (nel nostro caso, “Testo finale”) e poi sarà sufficiente premere il pulsante di invio:

Dopo l’invio, nella bolla del messaggio comparirà la scritta “Modificato”, così da comunicare anche agli altri membri della chat l’avvenuto cambiamento:

Vi ricordiamo che, almeno per adesso, WhatsApp consente di modificare i messaggi entro 15 minuti dall’invio ma, con i prossimi aggiornamenti, potrebbero esserci delle sorprese e dunque continuate a seguirci.