Tradurre senza sforzo i messaggi di WhatsApp: ecco come

Con il diffondersi a macchia d’olio di smartphone e altri device elettronici, le applicazioni di messaggistica istantanea sono diventate sempre di più parte integrante del nostro quotidiano. Ogni giorno milioni di persone utilizzano queste piattaforme e un “semplice” touchscreen per comunicare in tempo reale, inviando messaggi di testo e vocali, immagini, video, GIF e quant’altro.

Tra le più utilizzate, sia su device Android che su iPhone, c’è certamente WhatsApp, nata nel 2009 e oggi tra le punte di diamante della scuderia Meta. Un’applicazione che con il passare del tempo è andata ad evolversi integrando funzionalità più o meno utili, come ad esempio la possibilità di inviare un messaggio a sé stessi o di salvare le chat su PC.

Oggi, vogliamo dedicare un’ulteriore guida all’app di messaggistica per eccellenza, andando a scoprire come tradurre un messaggio su WhatsApp, che sia un semplice messaggio di testo o una nota vocale.

Come tradurre un messaggio di testo su WhatsApp

La traduzione di un qualsiasi messaggio su WhatsApp può rivelarsi molto utile quando ci ritroviamo a conversare con una persona che parla una lingua che non conosciamo. In più, se magari mastichiamo le basi e stiamo imparando una lingua straniera, la traduzione automatica aiuta sicuramente a semplificare e velocizzare di molto la conversazione. Vediamo allora come fare a tradurre i messaggi di testo su WhatsApp, sia che utilizziamo uno smartphone Android che uno Apple con sistema operativo iOS.

Tradurre messaggi WhatsApp su Android

Per tradurre direttamente da WhatsApp con un telefono Android possiamo affidarci a Google Traduttore, andandolo a integrare con l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta.

Per tradurre un messaggio che ci è stato inviato, prima di tutto andiamo ad installare e aprire l’app Google Traduttore. Facciamo tap sull’icona del nostro profilo contrassegnata dall’icona personale e accediamo alle Impostazioni. Da qui selezioniamo la voce Tocca per tradurre, attivando tutte le opzioni presenti in questa sezione.

A questo punto dovremmo vedere apparire a schermo il collegamento rapido a Google Traduttore presente come un’icona flottante. Apriamo WhatsApp e rechiamoci nella chat che abbiamo bisogno di tradurre, poi selezioniamo il messaggio di testo da tradurre e copiamolo. Ora apriamo il collegamento flottante a Google Traduttore e la traduzione apparirà automaticamente a schermo. È possibile scegliere la lingua di traduzione dalla barra superiore di Google Traduttore, compreso naturalmente l’italiano.

Tradurre un messaggio WhatsApp su uno smartphone Android potrebbe tornare molto utile anche nel caso volessimo tradurre dei messaggi che scriviamo, e non solo quelli ricevuti dagli altri utenti. Per farlo, possiamo utilizzare Gboard, una delle migliori tastiere virtuali disponibili sui dispositivi Android. Per tradurre un messaggio in scrittura, apriamo quindi Whatsapp e la chat che intendiamo tradurre, facciamo tap sullo spazio per scrivere il testo, con Gboard che dovrebbe aprirsi in automatico. Facciamo tap sui tre puntini presenti sulla barra superiore della tastiera, selezioniamo Traduzione e scegliamo la lingua, in modo che il testo venga tradotto automaticamente in fase di scrittura nella chat WhatsApp.

Tradurre messaggi WhatsApp su iPhone

Naturalmente tradurre un messaggio WhatsApp è un’operazione fattibile anche per chi utilizza un melafonino. Su iPhone utilizziamo sempre Google Traduttore, installando il componente di Comandi rapidi di iOS. Apriamo questo link e clicchiamo su Get shortcut. Ora tappiamo su Ottieni comandi rapidi e confermiamo la nostra scelta. Impostiamo poi l’italiano come lingua di traduzione, e andiamo di nuovo a confermare.

Ora possiamo aprire WhatsApp e recarci nella chat che intendiamo tradurre. Avviamo il comando rapido che abbiamo appena installato, selezioniamo il messaggio da tradurre con pressione prolungata sullo schermo e scegliamo l’opzione Inoltra. Inoltriamo il messaggio a Google Traduttore: la tradizione verrà mostrata come notifica, e potremo tranquillamente copiarla.

Come tradurre un messaggio vocale su WhatsApp

Oltre ai messaggi di testo, su WhatsApp è possibile tradurre anche messaggi vocali, sempre più utilizzati ogni giorno per comunicare con amici, familiari o colleghi di lavoro. Pertanto, può tornare molto utile riuscire a tradurre rapidamente gli audio WhatsApp, soprattutto per quelli che sono registrati in una lingua diversa dalla nostra.

Sui telefoni Android si può andare a utilizzare l’app Transcriber, che offre la possibilità di trascrivere i messaggi audio WhatsApp, ma anche di tradurli automaticamente una volta trascritti. Dopo aver scaricato e aperto l’applicazione sul nostro smartphone, permettiamole di inviare notifiche e apriamo anche WhatsApp. Ora rechiamoci nella chat che abbiamo bisogno di tradurre, selezioniamo il messaggio vocale e facciamo tap sul pulsante per condividere l’audio. Tra le opzioni di condivisione scegliamo Transcriber, che inizierà a trascrivere il messaggio audio: finita la trascrizione, sarà possibile avviare la traduzione automatica nella lingua che si desidera.